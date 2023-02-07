Как санкции помогли развитию некоторых направлений спорта, в проекте "Успеть до полуночи" расскажет Дмитрий Басков

Спорт и политика сегодня, увы, тесно связаны. Но дискредитация белорусских и российских спортсменов работает как раз таки не по плану западных кураторов, а на создание еще более сильного соревновательного духа. И начинается все с воспитания молодежи. В Беларуси созданы абсолютно все условия для того, чтобы стать чемпионом.