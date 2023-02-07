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Как санкции помогли развитию некоторых направлений спорта, в проекте "Успеть до полуночи" расскажет Дмитрий Басков

Спорт и политика сегодня, увы, тесно связаны. Но дискредитация белорусских и российских спортсменов работает как раз таки не по плану западных кураторов, а на создание еще более сильного соревновательного духа. И начинается все с воспитания молодежи. В Беларуси созданы абсолютно все условия для того, чтобы стать чемпионом.

С чем сегодня конкурирует спорт, как к спортивной жизни привлекают юное поколение белорусов в регионах и как санкции помогли развитию некоторых направлений спорта? Об этом и не только в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" 7 февраля в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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