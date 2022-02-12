Как считают зубров в Беловежской пуще и почему стало сложно предсказать развитие популяции?

В Беловежской пуще проходит масштабный подсчет зубров. Мероприятие ежегодное, проводится в конце зимы, и позволяет лучше изучить популяцию белорусских исполинов. Биологи используют разные методики учета - визуальное наблюдение при помощи фотоаппаратов и тепловизоров, изучение следов животных, в небо поднимают и квадрокоптеры.

Об особенностях развития популяции репортаж

Юрия Карнеловича

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На одной из учетно-подкормочных площадок в Беловежской пуще заканчиваются последние приготовления к встрече зубров. Егери в кормушки закладывают сено, в специальные емкости засыпают зерно. К вечеру здесь ожидают небольшое стадо. Задача - пересчитать и записать результат.

К месту подкормки животные приходят в основном ночью, поэтому егерям приходится дежурить круглые сутки. Подсчет ведут при помощи либо бинокля, либо используют тепловизор.

Зубры - самые крупные млекопитающие на территории Европы

Считают беловежских исполинов ежегодно. Делают это в конце зимы, когда зубры собираются в большие стада. Ученые используют несколько методов, например, изучают следы на снегу. Так можно определить не только количество животных, но и гендерную структуру стада.

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Кандидат биологических наук Алексей Буневич зубров изучает уже около сорока лет. Знает все повадки животных, а в период подсчета проходит по пуще не одну сотню километров. Полученная информация важна для изучения популяции.

Зубр - единственный в мире вид, который вернули в дикую природу после полного истребления

Ученые утверждают: зубр - животное осторожное, людей близко к себе не подпускает. Поэтому, чтобы подсчитать стадо где-то в полях, применяют современный способ - съемку с квадрокоптера.

Строительство забора на границе грозит обеднением генофонда зубра

Ежегодно количество зубров в Беловежской пуще увеличивается примерно на полсотни особей. Но в этом году предсказать развитие популяции достаточно сложно. Виной всему строительство капитального заграждения на польско-белорусской границе. 60 километров по территории пущи. Стена изолирует группы животных друг от друга на сопредельных территориях. Это грозит обеднением генофонда.

Подсчет зубров в Беловежской пуще планируют завершить к концу февраля.