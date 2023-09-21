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Как сделать нормальный учебник для школы, рассказал чиновникам Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству образования доработать школьные учебники. Соответствующее заявление глава государства сделал, подводя итоги совещания по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.
Президент убежден, что для создания качественного учебника на первом месте стоит вовсе не вопрос финансирования, а прежде всего - грамотного подбора авторского коллектива. "Я не совсем воспринимаю, когда говорят: вот, надо деньги на это. Вот если бы вы попросили Игоря Марзалюка (депутата Палаты представителей, члена-корреспондента НАН. - ред.): "Собери ребят и пройдись по учебникам истории". Марзалюк вам бы это сделал за один месяц, и людей подобрал, и сказал, что здесь и здесь надо шлифануть. Заключение получили бы наших людей, патриотичных, грамотных, умных, понимающих политику, и они бы вам шлифанули эти учебники. И мы бы сделали настоящий учебник, икону. Берешь - и приятно в руки взять", - привел пример построения работы Александр Лукашенко.
Однако пока, по мнению Президента, качество некоторых учебников оставляет желать лучшего, в отдельных случаях "надо увеличительные стекла на лоб повесить для того, чтобы увидеть, что там написано". "Разве это учебник? Не надо на учебники жалеть деньги", - ориентировал он, подчеркнув, что издания должны быть красивыми, на хорошей бумаге, тем более что печатаются они не на один год. "Вы лучше знаете, что делать с учебниками. Сделайте нормальный учебник. Не надо бюрократизировать эту работу, не надо оттягивать и эксперименты проводить. Возьмите все учебники, которые мы с вами прошли, начиная с советских времен, и сделайте хороший учебник", - сказал белорусский лидер.
Важно, чтобы к данной работе были привлечены учителя, которые работают со школьниками, а не академики, убежден Президент. "Они (академики. - ред.) на своем уровне, в "космосе" по знаниям, опыту и прочему. Они оторвались от учеников и думают, что и ученики уже такие. Нет. Поэтому я всегда заземляю на учителей", - пояснил свою мысль Александр Лукашенко.
В первую очередь необходимость доработки актуальна для учебников по гуманитарным дисциплинам. "Что нового по физике, математике придумаете? Только наломаете дров и нахомутаете столько проблем, что ни родители, ни дети, ни даже учителя часто не понимают, что в этом учебнике", - сказал Президент.
В свою очередь Игорь Марзалюк, присутствовавший на совещании, отметил, что работа по учебникам ведется, в том числе с его личным участием: "Учебники правим, в том числе в соответствии с требованиями последних лет. Эта работа ведется".
Подытожив сказанное по теме, глава государства подчеркнул: "Мы по учебникам договорились: сделайте нормальный учебник и принесите, покажите мне его".
Фото: БЕЛТА
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