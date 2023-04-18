Как сделать строительство в Беларуси не только качественным, но и более бюджетным, сегодня обсуждали участники коллегии Комитета госконтроля. Как отметил председатель КГК, сейчас подрядчики, проектировщики и заказчики строительных объектов в Беларуси не нацелены на экономию бюджетных средств. Задача специалистов - изменить эту тенденцию. Главная тема - ценообразование. По мнению специалистов, сегодня неизменная договорная контрактная цена подрядных работ не является объективной и справедливой. На практике зачастую не соблюдаются договоренности. Есть немало примеров необоснованной экономии, которая остается в распоряжении генподрядчиков. И наоборот: если фактические цены материалов оказываются выше учетных, несоответствие нередко устраняется заказчиками путем корректировок проектной документации. Тему продолжит Юрий Шевчук.

Один из жилых домов в столичном микрорайоне Грушевка был сдан в 2021 году. При этом часть здания, в которой должен разместиться метацентр, не завершена и сегодня. Стоит ли говорить, что такое соседство не только приносит неудобство жильцам, но даже и опасно. Всего в стране, по информации Комитета госконтроля, порядка 20 таких объектов.



Речь идет о встроенно-пристроенных помещениях, нежилых помещениях и паркингах в этих домах. Т.е. жилая часть вводится, а потом еще месяцы, а то порой и не один год уходит на достраивание таких объектов. Пожалуй, одно решение - усилить контроль органами местной власти. Вера Мацулевич, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси



Сегодня в КГК специалисты рассмотрели не только эту, но и другие темы, касающиеся нарушений в строительной отрасли. Ключевой вопрос - ценообразование. У контролеров есть вопросы к формированию цен на материалы и изделия. Как правило, заказчики находятся на проценте от стоимости строительных работ, потому для них чем дороже объект, тем лучше. Доходы проектировщиков также не зависят от экономической эффективности проектных решений. Их экспертиза с точки зрения оптимальности не проводится. Комитет госконтроля выявляет многочисленные недоработки и просчеты, влекущие нерациональное расходование средств. Это сотни объектов, по которым за два года удалось сэкономить минимум 200 млн рублей.



На сегодняшний день ресурсные нормы в большинстве своем неактуальны. Только каждая шестая основывается на типовых технологических картах. Остальные - это сметные нормы прошлых лет, которые актуализированы с помощью применения индексов. Юрий Фролов, начальник главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску КГК Беларуси



Так, из-за неверно рассчитанных сметных затрат по эксплуатации бурильной установки (в народе известной как "Алеся") стоимость работ была завышена больше чем на 6 млн рублей. И только благодаря вмешательству контролеров эта сумма была добровольно возмещена в бюджет. Одновременно Комитетом госконтроля было предотвращено получение этим же подрядчиком части такой экономии в размере более 7 млн руб.

