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Как сделать жизнь сельчан комфортнее - Андрейченко во время выездного приема общался с жителями Докшицкого района

Выездные приемы граждан дают реальную картину о жизни регионов. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Владимир Андрейченко сегодня общался с жителями Докшицкого района. Несколько вопросов касались ремонта дорог в окрестных деревнях. Спикер нижней палаты подчеркнул, что поддержанию дорожной сети в надлежащем состоянии нужно уделять пристальное внимание. Также поднималась тема благоустройства. Люди пришли с инициативами, как сделать жизнь сельчан комфортнее.

Есть вопросы, которые требуют больших денежных средств, поэтому даны сегодня соответствующие поручения. Это не значит, что сиюминутное решение, где-то нужно какое-то время. Все депутаты проводят приемы в своих избирательных округах, все мы настроены на то, чтобы помочь человеку найти решение, которое устраивало бы и одну сторону, и другую.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Спикер нижней палаты отметил, что выездные приемы доказывают свою эффективность. Таким образом удается решить в том числе и коллективные просьбы людей.

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