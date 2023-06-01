Как сделать жизнь сельчан комфортнее - Андрейченко во время выездного приема общался с жителями Докшицкого района

Есть вопросы, которые требуют больших денежных средств, поэтому даны сегодня соответствующие поручения. Это не значит, что сиюминутное решение, где-то нужно какое-то время. Все депутаты проводят приемы в своих избирательных округах, все мы настроены на то, чтобы помочь человеку найти решение, которое устраивало бы и одну сторону, и другую.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси