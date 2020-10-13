ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как сделать жизнь в Беларуси еще лучше? Диалоговая площадка открылась сегодня в Бресте

Инициатором форума идей стал городской исполком. На встречу пригласили представителей общественности, преподавателей университетов и экспертов. Каждый мог высказать свои предложения по политической, государственной и социальной теме. Цель диалога - обозначить важные проблемы и вместе найти пути их решения. В Бресте сегодня такой форум прошел впервые.

Несмотря на то, что у форума региональный статус, участники поднимали вопросы, в том числе важные для всей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все