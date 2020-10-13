Как сделать жизнь в Беларуси еще лучше? Диалоговая площадка открылась сегодня в Бресте

Инициатором форума идей стал городской исполком. На встречу пригласили представителей общественности, преподавателей университетов и экспертов. Каждый мог высказать свои предложения по политической, государственной и социальной теме. Цель диалога - обозначить важные проблемы и вместе найти пути их решения. В Бресте сегодня такой форум прошел впервые.

