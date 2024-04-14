Мир, Вселенная, человек. Сколько мы существуем, столько и вопросу, в чем смысл жизни? Каждый раз, вроде бы приближаясь к разгадке, получаем новые вызовы.

Хочется верить, что наше существование само по себе несет какой-то более глобальный смысл. И это касается не только нашей планеты. Наверное и поэтому мы так стремимся созидать, искать новые миры. Но, начинать творить надо всегда с того места, где ты живешь.



Беларусь - пример того, как можно это делать успешно в 21-м веке. Середина апреля для пула получилась насыщенной на политические события: 4-дневная командировка в Москву, серьезные рабочие моменты - только совещание по промышленности поднимает пласт нерешенных вопросов, и, конечно, звездная история одной белорусской девушки, за которой успех нации.



Что было сложнее всего в космосе? И как себя чувствует новый герой Беларуси Марина Василевская? Как дальше Беларусь будет участвовать в космических программах с Россией? Итоги переговоров Лукашенко и Путина коснулись, конечно, не только космической темы… Пул покажет главное и то, чего не было в новостях. Сейчас самое Время первого.



Космос, Москва, кадры, промышленность, Украина, переговоры, мир, неожиданно - оленеводы, и опять космос - разнообразие тем этой недели било все рекорды. Но "внеземная повестка" на первом месте, тут и День космонавтики и новая белорусская космонавтка вернулась домой.



Все самое тяжелое позади. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Отложенный старт, двое суток добирались до орбиты, пристыковались, две недели плотно работали, это уже не говоря про месяцы подготовки, вернулись на Землю - да, это действительно работа космонавтов. Но и миссией это называется не просто так. Это все равно риск жизнью во имя науки и открытий. Зачем летают в космос? Глобально, чтобы человечество не ограничивалось только жизнью на Земле. Вот почему каждый, кто занимается этим в той или иной степени, герой для своей нации и для людей в целом.



Я знаю, что такое быть первым. Марина среди двух империй - российская, самая передовая в космосе, и американцы. Вы понимаете, это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Объятия и родители - слезы на глазах у всех, потому что, конечно, это было страшно, конечно это было тяжело, конечно это было почти невозможно, но она смогла.



Президент поблагодарит всех, кто был причастен к организации полета. Ученых, медиков, тренеров, родителей космонавток - вообще у нас их ведь две. Анастасия Левкова - хирург по профессии (кстати, не оставляла консультирование даже на МКС) не полетела в эту миссию, но очевидно это произойдет.



Наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Долгая дорога, вообще график у Марины непростой - это чувствуется, такая активность во время реабилитации - тоже напряжение. Из того, что просит она сама, - зеленый чай, но, конечно, чай - мало, поэтому обед.



Это приглашение не только для Марины, но и ее доктора, которому передаст подарки символические и действительно очень красивые пресс-секретарь Президента.



И по традиции из Минска без вкусного не уезжают. Тут эксклюзив - такого пул ни разу не видел.



Конфеты, которые Президент дарит в особых случаях, в них нет ни одного консерванта. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси



Поэтому и совет - съесть, не откладывая. В крайнем случае, после Москвы, а Москва случилась уже завтра. Эти два фото "летит с первым в Москву" и "коридоры Кремля" сутки были в топах в Сети.



Ожидание борта номер 1 может занимать, ну, скажем так, неопределенное время. Поскольку вылет подстраивается под рабочий график главы государства. Но все встречающие "официальные белорусы в Москве", заранее на местах.



Космическая программа была определена сразу на завтра, Марине нужна была передышка, а вот Президент поехал работать. Из аэропорта напрямую в Кремль.



Это уже классическая история - российские журналисты знают "народный" Лукашенко не откажет в разговорах на ногах. Поэтому вопросы просто очередью.



Пока идет подготовка к общению президентов, журналистов перенаправляют в пресс-центр Кремля.



Первый рабочий корпус - он для СМИ и есть здесь кабинеты, но нельзя снимать даже коридоры. Вот, фойе для гостей, пожалуйста, и не больше.



О чем переговоры? Главное, очевидно: безопасность и экономика. В начале года был Высший госсовет Союзного государства. Там и опредили "приоритеты". Украина каждый раз в этих раскладах выходит на новый виток "странных решений" со стороны своего руководства. Новая история "мирная конференция в Швейцарии" с кем угодно, но без того, кто реально нужен. А с другой стороны...



Ну, может и правы, что не приглашают. О чем с ними разговаривать, если они собирают там 100 стран и собираются что-то продиктовать. Это ж не мирные переговоры. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Они себя просто загнали в угол. Владимир Путин, Президент России



Официальный Киев по-прежнему отказывается от переговоров, так называемые соагрессоры на них настаивают. В реальности все прямо противоположно западной риторике. Но украинские власти продолжают уничтожать Украину. Вот это факт.



Это может только накалить ситуацию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Геополитика - вопрос постоянный. Но это, конечно, не основная часть повестки переговоров. Северный морской путь, вообще работа белорусов через российские порты, рост производственной кооперации, общий рынок и вывод.



Мы преодолели санкционное давление экономическое. Точно, как и в России.

Вообще, когда у Президентов начинается активный этап переговоров, что происходит в кабинете, в моменте, иногда журналисты видят, но стопроцентной гарантии нет. Поэтому в пресс-центре все напряженно, во сколько бы ни закончили Президенты и, как говорят журналисты, "вынесли картинку и звук" - к эфиру надо успевать.

И если в первый день переговоров Лукашенко и Путин закончили к 23:00, а это 4 часа чистого времени, следующие сутки по рабочему графику стартовали с самого утра и честно, для пула неожиданно. Путин и Лукашенко звонили оленеводам. Вопрос "зачем", повис в воздухе, но когда уже выяснилось, что это с золотой свадьбой поздравляли победителей российского конкурса семьи, получилось даже очень в белорусском стиле: хорошего отношения к хорошим людям.

