Как себя вести при встрече с медведем: когда хлопать в ладоши, а когда свернуться на земле клубком

В последнее время в Беларуси участились случаи встречи людей с бурым медведем. Дикие животные все чаще выходят к жилым поселкам и даже появились в окрестностях таких крупных городов, как Минск. Рекомендации о том, как вести себя при встрече с медведем, опубликовала Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. При этом специалисты отметили, что при составлении руководства они "учитывали особенности биологии белорусской популяции" медведей.

Как себя вести при встрече с медведем?

Эксперты Госинспекции природоохраны подчеркнули, что чем ближе вы оказались к медведю при случайной встрече в лесу, тем выше вероятность того, что у него возникнет защитная оборонительная реакция.

Если вы увидели медведя издалека,следует придерживаться следующих правил:

остановиться на максимально удаленном расстоянии,

сохранять спокойствие и оценить ситуацию,

постараться тихо и незаметно ретироваться, когда медведь не смотрит в вашу сторону, при этом внимательно наблюдая за зверем,

обходить медведя по широкому кругу или вернуться назад тем же путем, которым вы вышли к нему.

Если вы встретили медведя на близком расстоянии(до 50 м), специалисты рекомендуют действовать несколько иным образомс учетом того, что зверь вас заметил:

не убегать и не поворачиваться к медведю спиной,

не смотреть зверю в глаза, но визуально контролировать поведение животного, стараясь сохранить хладнокровие,

не выглядеть угрожающе и не совершать резких движений, которые медведь может расценить как угрозу,

говорить с медведем уверенным тоном, чтобы дать животному понять, что вы человек (эксперты отмечают, что если медведь не может распознать, кто вы, он может приблизиться к вам, чтобы обнюхать, или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть),

издавать дополнительные звуки (свист, хлопки в ладони и т. п.),

медленно отходить задом наперед на расстояние около 10-20 м и только потом - отходить боком.

"Если медведь не движется к вам, попытайтесь осторожно удалиться. Нов случае, если вы видите, что ваше движение провоцирует зверя на приближение к вам, замрите на месте. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами. На этой стадии развития событий любой медведь скорей всего откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен", - рассказали в Госинспекции.





Опасен ли медведь, вставший на задние лапы?

В Госинспекции также пояснили, почему медведь зачастую при встрече с людьми встает на задние лапы. Далеко не всегда это признак агрессии. Медведь может сделать это не только при испуге или для устрашения, но и чтобы сориентироваться на местности, лучше разглядеть что-то привлекшее его внимание, или чтобы дотянуться до какого-либо предмета.

Если медведь встал на задние лапы, но при этом держит передние лапы опущенными, это, как утверждают специалисты, обычно является признаком любопытства, поэтому не стоит сразу же пускаться при этом наутек или делать резкие движения. Лучше поговорить с ним спокойным низким голосом.

Еще один надежный признак намерения медведя, как утверждают ученые, - положение его ушей: если уши стоят торчком, значит, зверь еще колеблется в действиях, а если они прижаты к голове и при этом шерсть на загривке встала дыбом, а сам зверь кажется словно горбатым, глаза у него горят, а пасть оскалена и дрожит, - это верный признак того, что медведь готовится к нападению.





Что делать при нападении медведя?

Если избежать прямого контакта с медведем не удалось, специалисты рекомендуют упасть на землю животом вниз или свернуться на земле клубочком, завести руки за голову и постараться не двигаться как можно дольше.

"Если зверь почувствует, что угроза устранена, то он прекратит нападение", - заверили в Госинспекции.