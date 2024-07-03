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Как сегодня развивается единая группировка войск Беларуси и России
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал телеканалу "Беларусь 1", как сегодня развивается единая группировка войск Беларуси и России.
В деятельности в сфере обороны и безопасности, которая определена руководителями Беларуси и России, безусловно, есть очевидные результаты. В ушедшем году утверждены две новые программы Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета (он формируется долями Беларуси и России). Эти программы обеспечивают должный уровень тылового обеспечения и вложение средств в ту инфраструктуру, которая гарантирует высокий уровень боеготовности совместной группировки, размещенной на территории Беларуси. Программы определены до 2026 года.
"В этом году пограничники Беларуси России под эгидой Единого пограничного комитета Союзного государства реализуется еще одна программа, касающаяся пограничной безопасности", - добавил он.
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