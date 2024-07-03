Как сегодня развивается единая группировка войск Беларуси и России

В деятельности в сфере обороны и безопасности, которая определена руководителями Беларуси и России, безусловно, есть очевидные результаты. В ушедшем году утверждены две новые программы Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета (он формируется долями Беларуси и России). Эти программы обеспечивают должный уровень тылового обеспечения и вложение средств в ту инфраструктуру, которая гарантирует высокий уровень боеготовности совместной группировки, размещенной на территории Беларуси. Программы определены до 2026 года.

Дмитрий Мезенцев