Как сегодня развивается ШОС и станет ли организация ядром многополярного мира, расскажем в "Понятной политике"

Новые возможности откроет для Беларуси членство страны в Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что на саммите ШОС в Самарканде, который стартует на этой неделе, будет запущена процедура присоединения Беларуси к организации.



Как сегодня развивается ШОС? В чем плюсы сопряжения больших экономик и почему морщится Запад? Новые проекты и новые рынки: что выгодно для Беларуси, кто стоит в очереди на интеграцию? И станет ли ШОС ядром многополярного мира? В "Понятной политике" - о важном элементе Большой Евразии. Смотрите 12 сентября в эфире "Беларусь 1" после "Панорамы".