Как сенаторы помогли маленькой девочке и молодому человеку решить серьезные проблемы

Максимально оперативно решать вопросы граждан. Такая задача стоит перед парламентариями в работе на местах. Система обращений и обратная связь - эффективный механизм с положительной оценкой белорусов. Диалоговые площадки, прямые телефонные линии, использование электронных платформ - видов взаимодействия с населением много. Главное - в работе сенатора не должно быть формализма. Наталья Игнатенко продолжит.

Когда нам позвонили и сказали: вы можете приезжать через три дня, приезжать на укол, мы прыгали до небес, у нас счастье было у всей семьи, мы знали, что лечение на самом деле помогает (плачет). Марина Чикина, мама Анастасии Чикиной

Так вспоминает о нескольких месяцах ожидания дорогостоящего препарата мама Насти Чикиной. У девочки редкое заболевание, связанное с мутацией гена. Поломка в ДНК вызывает дефекты в иммунной системе. На первых порах с закупкой импортного препарата помогала благотворительная организация. Но когда биотехнологическое средство закончилось, снова встал вопрос о его приобретении. Пять месяцев без лечения семья вспоминает как страшный сон. И это только один эпизод из 12 за год.

Было очень больно наступать на пол, постоянно ноги чесали Анастасия Чикина, жительница г. Гомеля

Моментально на глазах ребенок начинает гаснуть. Бледность, посинение, воспаление лимфоузлов, побочных очень много и каждый раз по-разному. Марина Чикина, мама Анастасии Чикиной

Когда на кону жизнь ребенка, нужно стучать во все двери, говорит мама Насти. На электронное обращение в Совет Республики и письмо в Министерство здравоохранения ответили быстро. Пригласили на дообследование и корректировку тактики лечения. Посодействовали в покупке препарата. Позже подключились и благотворители.

Пообщавшись с очень многими людьми из Украины, из России, даже из Бельгии, у них такой помощи от государства нет, как помогли на нашем примере. Вздохнули гораздо легче. Когда ребенок не болеет, нет температуры, озноба, то и сам меньше переживаешь. Дмитрий Чикин, отец Анастасии Чикиной

Оперативно реагировать и качественно решать проблемы

Свой вопрос с трудоустройством Иван Лузай также решил, обратившись за помощью к сенатору. Записался на личный прием к Олегу Слинько. Он же - и директор совхоза - комбината "Заря" - не отказал опытному специалисту. И уже через некоторое время Иван Лузай из лесного хозяйства перешел в сельское, сменил место жительства, получил арендное жилье.

Искал вакансии, наткнулся на вакансию, которая висела на бирже труда "управляющий отделением", записался на прием к Олегу Михайловичу. Вопрос решился положительно, и уже скоро год как работаю. Иван Лузай, управляющий отделением № 1 совхоза-комбината "Заря"

Сегодня "Заря" - многопрофильное хозяйство, где эффективно развивается несколько направлений. От растениеводства и разведения животных до реализации готовой продукции. В прошлом году производитель вышел на цифру 11 тыс. т свинины. Рекорд за всю историю предприятия.

При грамотном подходе к делу сельхозпредприятия работают в плюс. Поэтому и специалистов своих здесь ценят.