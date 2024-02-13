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Как сенаторы помогли маленькой девочке и молодому человеку решить серьезные проблемы
Максимально оперативно решать вопросы граждан. Такая задача стоит перед парламентариями в работе на местах. Система обращений и обратная связь - эффективный механизм с положительной оценкой белорусов. Диалоговые площадки, прямые телефонные линии, использование электронных платформ - видов взаимодействия с населением много. Главное - в работе сенатора не должно быть формализма. Наталья Игнатенко продолжит.
Когда нам позвонили и сказали: вы можете приезжать через три дня, приезжать на укол, мы прыгали до небес, у нас счастье было у всей семьи, мы знали, что лечение на самом деле помогает (плачет).
Так вспоминает о нескольких месяцах ожидания дорогостоящего препарата мама Насти Чикиной. У девочки редкое заболевание, связанное с мутацией гена. Поломка в ДНК вызывает дефекты в иммунной системе. На первых порах с закупкой импортного препарата помогала благотворительная организация. Но когда биотехнологическое средство закончилось, снова встал вопрос о его приобретении. Пять месяцев без лечения семья вспоминает как страшный сон. И это только один эпизод из 12 за год.
Было очень больно наступать на пол, постоянно ноги чесали
Моментально на глазах ребенок начинает гаснуть. Бледность, посинение, воспаление лимфоузлов, побочных очень много и каждый раз по-разному.
Когда на кону жизнь ребенка, нужно стучать во все двери, говорит мама Насти. На электронное обращение в Совет Республики и письмо в Министерство здравоохранения ответили быстро. Пригласили на дообследование и корректировку тактики лечения. Посодействовали в покупке препарата. Позже подключились и благотворители.
Пообщавшись с очень многими людьми из Украины, из России, даже из Бельгии, у них такой помощи от государства нет, как помогли на нашем примере. Вздохнули гораздо легче. Когда ребенок не болеет, нет температуры, озноба, то и сам меньше переживаешь.
Оперативно реагировать и качественно решать проблемы
Свой вопрос с трудоустройством Иван Лузай также решил, обратившись за помощью к сенатору. Записался на личный прием к Олегу Слинько. Он же - и директор совхоза - комбината "Заря" - не отказал опытному специалисту. И уже через некоторое время Иван Лузай из лесного хозяйства перешел в сельское, сменил место жительства, получил арендное жилье.
Искал вакансии, наткнулся на вакансию, которая висела на бирже труда "управляющий отделением", записался на прием к Олегу Михайловичу. Вопрос решился положительно, и уже скоро год как работаю.
Сегодня "Заря" - многопрофильное хозяйство, где эффективно развивается несколько направлений. От растениеводства и разведения животных до реализации готовой продукции. В прошлом году производитель вышел на цифру 11 тыс. т свинины. Рекорд за всю историю предприятия.
При грамотном подходе к делу сельхозпредприятия работают в плюс. Поэтому и специалистов своих здесь ценят.
Политика, которая проводится в Беларуси, прежде всего направлена на человека. Поэтому и работе с обращениями граждан особое внимание. Только в 2023 году члены Совета Республики их рассмотрели более 7,5 тыс. Высокую оценку получил и новый формат взаимодействия - "звонок от Спикера".
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