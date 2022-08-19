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Как сердечнику выжить в жару - Минздрав рассказал о самых опасных моментах
Обострение хронических заболеваний, перегрев и обезвоживание из-за жары. В Беларуси на протяжении недели показатели термометров достигают отметки в 30 ˚C! Зной негативно сказывается на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на солнце. Сократить прогулки под открытым небом в ясные дни также стоит тем, у кого на коже много родинок. Во время жары медики советуют соблюдать диету: воздержаться от чрезмерного употребления соленого и сладкого. Пить больше воды и отказаться от газированных напитков.
Для того чтобы предотвратить обезвоживание, необходимо выпивать в день от полутора до трех литров жидкости. Ледяная вода - не самый хороший вариант. Холодные напитки способствуют повышенному потоотделению. Хорошо пить кефир, йогурты, зеленый чай горячий без сахара, морсы, компоты. Не стоит употреблять алкоголь, холодное пиво, газированные воды, т.к. они не утоляют жажду. Сладкие продукты в жаркую погоду стоит ограничить.
Медики рекомендуют
Также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями медики рекомендуют выбирать для купания в водоемах утреннее или вечернее время. При этом температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, чтобы не спровоцировать повышение артериального давления.
Фото:pixabay.com
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