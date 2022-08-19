Как сердечнику выжить в жару - Минздрав рассказал о самых опасных моментах

Обострение хронических заболеваний, перегрев и обезвоживание из-за жары. В Беларуси на протяжении недели показатели термометров достигают отметки в 30 ˚C! Зной негативно сказывается на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях медики настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на солнце. Сократить прогулки под открытым небом в ясные дни также стоит тем, у кого на коже много родинок. Во время жары медики советуют соблюдать диету: воздержаться от чрезмерного употребления соленого и сладкого. Пить больше воды и отказаться от газированных напитков.