Как сейчас в США относятся к поддержке Зеленского, рассказал американский политолог

"В США среди населения растет понимание того, что мы не хотим войны. Ведущие военные в отставке, офицеры разведки, эксперты по международным отношениям призывают положить конец войне в Украине. В Америке есть небольшая группа аналитических центров на Уолл-стрит и в Вашингтоне, которые продвигают идею тотальной войны, идею глобального НАТО. Но я с уверенностью могу сказать, человек с американской улицы, обычный работяга не хочет войны. И опытные военные профессионалы США также призывают к ее прекращению", - поделился своим мнением американский политолог Ричард Блэк.