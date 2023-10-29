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Как сейчас в США относятся к поддержке Зеленского, рассказал американский политолог
Представитель аналитического центра "Институт Шиллера" Америки Ричард Блэк рассказал, что в США группа конгрессменов отказалась утвердить новый универсальный бюджет и заявила, что страна должна прекратить финансирование Украины.
"В США среди населения растет понимание того, что мы не хотим войны. Ведущие военные в отставке, офицеры разведки, эксперты по международным отношениям призывают положить конец войне в Украине. В Америке есть небольшая группа аналитических центров на Уолл-стрит и в Вашингтоне, которые продвигают идею тотальной войны, идею глобального НАТО. Но я с уверенностью могу сказать, человек с американской улицы, обычный работяга не хочет войны. И опытные военные профессионалы США также призывают к ее прекращению", - поделился своим мнением американский политолог Ричард Блэк.
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