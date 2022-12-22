Как сейчас в условиях эмбарго лечат больных в столичном онкоцентре?

В нашей стране, несмотря на санкции со стороны западных стран, лечение онкологических пациентов не приостанавливалось. Об этом заявил главный врач Минского городского клинического онкологического центра, главный онколог Минска Виктор Кондратович, пишет агентство "Минск-Новости".

"В начале 2022 года были сложности с поставками импортных химиопрепаратов, но мы находили способы их замены. В частности, корректировали схемы лечения, дозировки лекарств. Сейчас особых проблем нет - Минздрав сделал все, чтобы медикаменты поступали своевременно. И мы по большому счету выровняли поставки, наладили новые логистические пути для поставок химио- и других препаратов", - рассказал Кондратович.

А что на счет белорусских препаратов (дженерики) и лекарств для онкобольных российского производства?

"Мы много лет лечим этими препаратами, и эффективность не хуже, чем от западных. Тем не менее у человека всегда есть право выбора. Если он не хочет лечиться белорусскими препаратами, которые государство предоставляет ему бесплатно, он может приобрести импортные (препараты должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории Беларуси. - прим.)", - пояснил главврач.