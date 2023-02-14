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Как сейчас выглядит известная стройка на месте Червенского рынка?
В Минске на пересечении улиц Аранской и Маяковского продолжается возведение многофункционального комплекса. Что сейчас происходит на строительной площадке?
Возводящийся объект располагается неподалеку от центра - на месте бывшего Червенского рынка. Стройплощадка огорожена забором, из-за которого уже начинает виднеться будущее трехэтажное здание.
За ограждением, как и на любой действующей строительной площадке, вовсю снует техника. Работают два подъемных крана, не покладая рук трудятся строители.
"Изначально по инвестиционному договору осваивать эту территорию должна была иранская компания, но из-за введенных в отношении этой страны санкций реализация проекта была остановлена. На данный момент инвестором и заказчиком выступает "СильверКапитал". В 2022 году из-за введения санкций европейскими государствами снова возникли перебои с финансированием. Однако эту ситуацию удалось урегулировать. Сейчас строительство находится в активной фазе, а завершить его планируется в конце 2023-го - начале 2024-го. Администрация Ленинского района оказывает всяческое содействие застройщику, стараемся предупредить и предотвратить возможные трудности", -агентство"Минск-Новости" цитирует заместителя главы районной администрации Сергея Павочку.
Разработка проекта здания многофункционального комплекса выполнена институтом "Минскгражданпроект". В 2020 году было получено положительное заключение экспертизы, после чего и началось возведение объекта.
"Здание будет иметь два подземных уровня, на одном из них запроектирован закрытый неотапливаемый гараж-стоянка. На цокольном этаже расположится гипермаркет, на первом - магазин непродовольственных товаров, на втором - спортивно-досуговый центр, детские танцевальная студия и развлекательный центр, на третьем - зоны отдыха, объекты общественного питания, шестизальный кинотеатр. Вдоль главного фасада запроектированы стеклянные лоджии, которые в теплое время года планируется использовать как летние террасы", - уточнил Павочка. - Финальным этапом проекта станут работы по благоустройству прилегающей территории".
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