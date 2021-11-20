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Как сейчас выглядит пункт пропуска "Брузги - Кузница"

Как сейчас выглядит КПП "Брузги - Кузница", который несколько дней назад стал местом настоящего побоища и невообразимой жестокости Польши против безоружных людей?

Наш корреспондент Андрей Козлов сейчас готов выйти на связь со студией (видео).

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