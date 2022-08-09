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Как сейчас выглядит станция метро "Аэродромная"?

Как сейчас выглядит станция метро "Аэродромная"?

В телеграм-канале "Транспорт Минска. Изменения. Мнения. Субъектив" появились новые фотографии станции метро "Аэродромная". Отмечается, что конструктив готов весь, однако работы предстоит еще много.


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Фото t.me/transport_minska

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