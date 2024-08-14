Как школы Витебской и Могилевской областей готовятся к получению паспортов готовности

Школы по всей стране сдают важный экзамен - получают паспорта готовности. Где-то ремонт и благоустройство территории уже завершились, а где-то еще продолжают наводить лоск, устанавливают оборудование. Все для юных белорусов. На продуктивную работу настроены учителя, в команду педагогов придут и молодые специалисты. У Марины Романовской обзор готовности школ Витебской и Могилевской областей.

Во время летних каникул в школах по всей стране проделана огромная работа. Капитальные и косметические ремонты, закупка нового оборудования для компьютерных классов, обновление спортивных площадок, чтобы образовательный процесс для каждого ребенка был максимально комфортным.

Средняя школа № 1 Осиповичей. За парты в новом учебном году сядут 950 учеников. Почти все готово. Появится пропускная система по электронным карточкам. Удобно и безопасно.





В этом году школой проделана большая работа по подготовке к новому учебному году. Нам удалось обновить все классные аудитории, столовую. По линии нашего Министерства образования мы получаем оборудование в спортивный зал. Все школы района, в том числе и мы, получат еще один новый компьютерный класс. Сергей Сувеев, директор СШ № 1 г. Осиповичи им. Б. М. Дмитриева

Более 6 млн рублей поступило нам на проведение капитальных и технических ремонтов в учреждения образования. В этом году мы заменили все оконные блоки деревянные на пластиковые. Обновляем классы физики, химии, биологии, технического и обслуживающего труда. Ирина Сергейчик, начальник отдела по образованию Осиповичского райисполкома

А это уже агрогородок Вязье. Положительная тенденция семей здесь становится все больше - переезжают из городов. Поэтому важно создать комфортные условия, в том числе и в образовании. И школа с этой задачей справляется.

4 года назад в школе произведен ремонт с элементами модернизации многих кабинетов, но не всю школу затронул. Нам пришлось исправить некоторые недочеты. Поступает оборудование для кабинета технического труда (полностью для мальчиков). К нам придет в новом учебном году 17 учащихся в первый класс. Идет немножко рост, 140 детей у нас уже будет в школе. Валентина Гришанович, директор Вязьевской средней школы





В Осиповичском районе, в г. Осиповичи я вижу, что уровень подготовки высок. В некоторых школах уже полностью готовы. Мы были сегодня и на строящемся объекте. Это действительно необходимость для города, который пересмотрит в целом систему образования свою внутреннюю. Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области

Быть первыми во всем - девиз коллектива школы № 1 городского поселка Шарковщина. То, что здесь стремятся к идеалу, очевидно уже на подходе к зданию - территория точно претендует на звание одной из самых благоустроенных в регионе. К новому учебному году основательно подготовились. Подарок для детей - мультиспортивный комплекс.





На линейку во вторую школу райцентра придут 300 детей. Взрослые постарались, чтобы и для малышей, и для старшеклассников уроки проходили в просторных светлых кабинетах. Сделали косметический ремонт в спортзале и коридорах. Школа носит имя героя Советского Союза Романа Кудрина. О его подвиге рассказывает выставочный комплекс, экспозиционное помещение тоже обновили.

Директор Лужковской средней школы с гордостью проводит экскурсию по территории. Есть ягодно-плодовый сад, собирают урожай яблок, груш, малины, черешни. В теплицах спеют перцы и помидоры. С участка урожай поступает в школьную столовую. Все свое, качественное, поэтому и обеды здесь как дома.





Ответственное время и для родителей. До школьного звонка все меньше времени. А значит с покупкой портфеля, тетрадей, спортивной формы нужно поторопиться. Ассортимент классических брюк, пиджаков и рубашек в магазине Шарковщины к учебному сезону расширили. Говорят, что сложно конкурировать с маркетплейсами. Но своих покупателей с ассортиментом стараются не подводить.

Сейчас школы по всей стране сдают важный экзамен - получают паспорта готовности. Все дети должны учиться в достойных условиях и в городе, и в сельской местности.