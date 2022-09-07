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Как швеи в один день остались без работы - подробности в новой серии проекта "Санкции для народа"

Какими нитками сшиты санкции - белыми, серыми или фиолетовыми? В новой серии проекта "Санкции для народа" на этот вопрос ответят швеи.

Как в один день люди остались без работы, почему в случившемся не винят власть и что при встрече сказали бы тем, кто инициирует и вводит такого рода ограничения.А еще - как санкции повлияли на частное предприятие по производству редукторов с немецким капиталом и как Европе без сжиженного газа, который перевозили белорусы. Обо всем этом расскажем уже завтрапосле "Панорамы".

Если санкции повлияли и на вашу жизнь, и вы хотите об этом рассказать, обращайтесь по телефонам +375 (17) 389-63-52, +375 (17) 389-64-11, а также пишите на электронную почтуpr@tvr.by. Журналисты АТН продолжают работать над новыми сериями проекта.

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