Как швеи в один день остались без работы - подробности в новой серии проекта "Санкции для народа"

Как в один день люди остались без работы, почему в случившемся не винят власть и что при встрече сказали бы тем, кто инициирует и вводит такого рода ограничения.А еще - как санкции повлияли на частное предприятие по производству редукторов с немецким капиталом и как Европе без сжиженного газа, который перевозили белорусы. Обо всем этом расскажем уже завтрапосле "Панорамы".