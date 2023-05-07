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Как Швейцария помогала нацистам вести Вторую мировую войну и кто до сих пор зарабатывает на награбленном - 8 мая в "Понятной политике"

Как Швейцария помогала нацистам вести Вторую мировую войну, почему Гитлер не напал на небольшую страну, как провозглашенный нейтралитет на деле оказался фикцией.

Торговля с вермахтом, помощь военным преступникам и тонны кровавого золота на счетах. Кто до сих пор цинично зарабатывает на награбленном.

История нацистских денег и отсутствия всяких принципов - смотрите в "Понятной политике" сегодня, 8 мая, после "Панорамы".

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