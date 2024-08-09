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Как складывается ситуация на границе Беларуси и ЕС перед выходными, рассказали в Госпогранкомитете
Перед выходными 710 легковушек и 58 автобусов ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.
Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") на въезд в ЕС скопилось 450 авто. Его сотрудники с начала недели приняли 35% легковушек от нормы.
Перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") на въезд в ЕС фиксируется 260 авто. Их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 60% от нормы.
Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 50% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники "Мядининкая" (сопредельный "Каменный Лог") - 15% от нормы
Через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") в ЕС проследовало 45% фур.
По состоянию на 10.00 перед польским "Тересполем" (сопредельный "Брест") и литовским "Мядининкаем" (сопредельный "Каменный Лог") въезда в ЕС ожидают 55 и 3 автобуса соответственно.
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