Как складывается ситуация на границе Беларуси и ЕС перед выходными, рассказали в Госпогранкомитете

Перед выходными 710 легковушек и 58 автобусов ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.

Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") на въезд в ЕС скопилось 450 авто. Его сотрудники с начала недели приняли 35% легковушек от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") на въезд в ЕС фиксируется 260 авто. Их контрольные службы в течение недели принимали на свою территорию около 60% от нормы.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Сопредельная сторона с понедельника пропустила около 50% транспорта. Меньше всего авто оформляли сотрудники "Мядининкая" (сопредельный "Каменный Лог") - 15% от нормы

Через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") в ЕС проследовало 45% фур.