Как складывается жизнь отличников после окончания вуза

Самые высокие оценки в аттестате, олимпиады, 100-балльные сертификаты и красный диплом. Каждый год в нашей стране десятки тысяч молодых специалистов устраиваются на свое первое рабочее место по распределению. Мотивируют в разных сферах по-разному, однако по законодательству каждый имеет право на финансовую поддержку для новичков. Это повышение тарифных ставок от 10 до 50% в зависимости от стажа, академической степени и даже университетского аттестата. С 1 октября одна тарифная ставка составляет 35 с половиной рублей. Поддерживают молодых специалистов и на селе. Самым талантливым из них удается поднять зарплату на 25 или 30%. Многие возвращаются на малую родину, зачастую сразу на высокие должности. О том, как живут отличники после окончания вуза, узнала Юлия Гризунт.

Карьера Владислава Коломенского началась еще в 11 классе, на олимпиаде по обществоведению, куда школьник шел только за победой. А еще за мечтой поступить в университет и стать юристом. Молодой специалист до сих пор в шутку называет себя "олимпиадником", признается: это, скорее, стиль жизни. Когда учеба продолжается после пар, а сейчас и после рабочего дня.

Артем Казак окончил БГУИР этим летом, но в сентябре вернулся обратно - уже в качестве преподавателя. И не по распределению, а потому, что всегда мечтал им стать. Признается: требователен к студентам. Ведь убедился сам: чтобы стать кем-то в жизни, нужно много работать. Его же 100-балльный сертификат, а потом и красный диплом вуза стали отличным началом карьеры.

Кстати, в этом году 64 тысячи выпускников, которые учились на бюджете, были распределены на свои первые рабочие места.

Мотивируют молодых сотрудников на разных предприятиях по-разному, однако в законодательстве есть общие решения для каждого. Например, финансовая поддержка. А именно: повышение тарифных ставок от 10 до 50%, в зависимости от стажа, академической степени и даже университетского аттестата.

С 1 октября одна тарифная ставка составляет 35 с половиной рублей. Поддерживают молодых специалистов и на селе. Самым талантливым новичкам трудолюбие может увеличить зарплату на 25 или 30%.

Следующие три года - в трехкратном размере. Молодым специалистам, которые работают в сферах образования, культуры, спорта, соцобслуживания и здравоохранения тарифный оклад повышается на 20%.

Простуды, вывихи, детские колики и даже зубная боль. У врача общей практики Ольги Терешковой - широкий профиль. В сельской участковой больнице в родном поселке Добромысли выпускница Витебского медицинского университета работает с 1 августа. Не раздумывая, вернулась из большого города на малую родину. Молодому специалисту предложили ответственный пост - главного врача. В подчинении - более 20 человек. Зона обслуживания - 14 деревень, а это более полутора тысяч человек разных возрастов. Пациенты доверяют молодому врачу, а коллеги поддерживают нового руководителя. И хоть знают ее с детства, уважительно называют по имени и отчеству.