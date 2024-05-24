Как сложилось начало года для Поставского района, обсудили на расширенном заседании райисполкома с участием Игоря Сергеенко

Недорабатывает район в развитии туризма. В сфере услуг составляет всего лишь 2%. На это направление необходимо обратить внимание. В целом потенциал района достаточно мощный. По итогам первых трех месяцев регион занимает примерно пятое место в области. Резервы есть. И многие вопросы необходимо решать на месте, продвигая конкретные инициативы. И самое главное, чтобы не страдало дело из-за неисполнительности конкретных работников. Об этом тоже сегодня шла речь.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси