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Как сложилось начало года для Поставского района, обсудили на расширенном заседании райисполкома с участием Игоря Сергеенко

О том, как сложилось начало года для Поставского района, говорили 24 мая на расширенном заседании райисполкома с участием председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Из доведенных 17 показателей выполнено только 12. Большое отставание по экспорту товаров и услуг. Необходимо повышать эффективность работы промышленных и сельскохозяйственных организаций. Еще один ключ к успеху - инвестиции. Профильный обновленный закон вступит в силу в июле. Он содержит инструменты, которые помогут привлечь средства, запустить новые проекты и создать рабочие места.

Недорабатывает район в развитии туризма. В сфере услуг составляет всего лишь 2%. На это направление необходимо обратить внимание. В целом потенциал района достаточно мощный. По итогам первых трех месяцев регион занимает примерно пятое место в области. Резервы есть. И многие вопросы необходимо решать на месте, продвигая конкретные инициативы. И самое главное, чтобы не страдало дело из-за неисполнительности конкретных работников. Об этом тоже сегодня шла речь.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Резервы нужно развивать. Сегодня время диктует, что нужно ускоряться, бежать, иначе кто-то добежит быстрее, чем мы. Я оцениваю развитие региона с положительной стороны. В прошлом году у нас был на областной Доске почета. Но еще многое придется сделать нам совместно.
Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома

Также Игорь Сергеенко провел сегодня в Поставах прием граждан. Предварительно записалось 13 человек, оперативно добавили еще одну заявку. Обращения касались самых разных сфер: от назначения пенсий до просьбы организовать экскурсию во Дворец Независимости. Звучали и благодарности за решенные вопросы.

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