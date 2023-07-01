Как служба ЭРТОС обеспечивает связь в Национальном аэропорту Минск

В торце и в начале взлетно-посадочной полосы расположены радиомаячные системы точного захода на посадку. Они функционируют таким образом: когда самолет заходит на посадку, пилоту нужно знать, по каким координатам садиться, под каким углом, выбирать высоту. При заходе на посадку самолет попадает в зону действия этого маяка, и уже непосредственно он корректирует его посадку, чтобы не вилял влево-вправо, а шел по заданному курсу.

Роман Кирейчук, начальник узла внутриаэропортовой связи службы ЭРТОС Национального аэропорта Минск