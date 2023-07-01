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Как служба ЭРТОС обеспечивает связь в Национальном аэропорту Минск
Около полутысячи раций и больше двух тысяч телефонных аппаратов - в минском аэропорту нет мест, куда бы не доходила связь. Работают кол-центры и голосовая почта, а еще навигация. Все это - вотчина службы ЭРТОС (эксплуатации радиотехнического оборудования и связи).
В торце и в начале взлетно-посадочной полосы расположены радиомаячные системы точного захода на посадку. Они функционируют таким образом: когда самолет заходит на посадку, пилоту нужно знать, по каким координатам садиться, под каким углом, выбирать высоту. При заходе на посадку самолет попадает в зону действия этого маяка, и уже непосредственно он корректирует его посадку, чтобы не вилял влево-вправо, а шел по заданному курсу.
Из нового - локальная контрольно-корректирующая станция. Наземное дополнение к спутниковым навигационным системам GPS и ГЛОНАСС.
Система работает не так, как курсовой радиомаяк, то есть ей не надо узконаправленной быть. Работает по всей площади воздушного пространства. И уже непосредственно борт при заходе в зону действия оборудования начинает принимать корректирующий сигнал, чтобы лучше заходить на посадку.
"Запах керосина и паленой резины при посадке - это многого стоит!" - вот такое описание дает инженер по радионавигации и радиолокации узла радионавигации службы ЭРТОС Виктор Шурмелев. Он уже 12 лет контролирует взлет и посадку самолетов в Национальном аэропорту.
"Оборудование поменялось, сейчас все компьютеризировано, - рассказывает специалист. - Все параметры наблюдаем в реальном времени. Можем проконтролировать".
Ранее оборудование располагалось в огромных шкафах. По словам Виктора Шурмелева, старое оборудование до сих пор развернуто на первой полосе и тоже готово к использованию после определенного обслуживания.
Смотрите"Национальный аэропорт Минск: 40 лет - полет нормальный!" ЗДЕСЬ
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