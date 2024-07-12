Как снимками Люфтваффе помогают вести раскопки и поиски останков

В Беларуси раскопками занимается 52-й отдельный поисковой специализированный батальон Министерства обороны. Лишь этому подразделению разрешено вести поиск останков военнослужащих и гражданских лиц, погибших во время войн. Вместе с ними ведут поиск исторические клубы, общественные объединения, и другие организации. За четверть века благодаря такой работе с земли были подняты останки десятки тысяч людей, погибших в результате боевых действий.

Количество страшных находок позволяет говорить о целенаправленном истреблении целого народа. Сегодня наша страна активно ведет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Неучтенные воинские захоронения и сами жертвы войны проливают свет на страшные события прошлых лет. Ведется идентификация останков и увековечение их памяти. Многое, что мы сегодня знаем о милицейском батальоне Владимирова - кропотливая работа десятков таких специалистов.

Немцы дотошно, скрупулезно фотографировали территории, где им предстояло вести боевые действия, рассказал начальник отдела организации научной международной и издательской деятельности могилевского института МВД Беларуси, кандидат исторических наук Алексей Тютюнков. "Мы решили заняться снимками Люфтваффе. Снимками, которые делали разведчики ВВС Германии".

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Первые снимки, по его словам, в 2018 году были приобретены за счет средств офицерской собрание могилевского Института МВД. "Снимки были высокого залета, с большой высоты, и не позволяли привязать всю систему обороны. Но мы стали понимать, где располагалась, на каких высотах работать. После этого за счет средств Могилевского облисполкома по инициативе Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" были приобретены более качественные снимки лета 1942 года".

Несмотря на то, что поле к тому времени было запахано, с высоты читалась вся система траншей. И в 2019 году мы работали уже четко. У нас уже были геодезические привязки с точностью до нескольких сантиметров. Можно было использовать тяжелую технику, что ускоряло поиски. Алексей Тютюнков

Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года вместе с красноармейцами оборонял подступы к Могилеву. Вместе с горожанами противостоять немецко-фашистским захватчикам готовились и милиционеры, в том числе и молодые курсанты. Ценой собственной жизни защитники до конца обороняли рубеж.