Как снизить частоту появления герпеса на губах

Многие из нас периодически сталкиваются с такой проблемой, как простой герпес, который еще называют простудой на губах. О том, как снизить частоту рецидивов заболевания, рассказала врач-дерматолог Светлана Якубовская. Ее советы приводит sb.by.





Как герпес попадает в организм?

"Чаще всего это происходит в детском возрасте через предметы, объятия, поцелуи малыша с родителями или бабушками. Вирус герпеса, оказываясь в организме, проникает в нервные ганглии, где остается навсегда. Он постоянно контролируется работой иммунной системы. Но как только на организм воздействуют какие-либо неблагоприятные факторы, триггеры, раздражители, например перегревание, переохлаждение, сильный стресс, бактериальная вирусная инфекция, иммунной системе приходится тяжело. Вирус герпеса выходит из-под контроля и начинает периодически напоминать о себе характерными зудящими высыпаниями", - отметила специалист.

Дерматолог напомнила, что такие высыпания могут возникать не только на губах, но и на любых других участках тела.