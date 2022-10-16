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Как снизить частоту появления герпеса на губах
Многие из нас периодически сталкиваются с такой проблемой, как простой герпес, который еще называют простудой на губах. О том, как снизить частоту рецидивов заболевания, рассказала врач-дерматолог Светлана Якубовская. Ее советы приводит sb.by.
Как герпес попадает в организм?
"Чаще всего это происходит в детском возрасте через предметы, объятия, поцелуи малыша с родителями или бабушками. Вирус герпеса, оказываясь в организме, проникает в нервные ганглии, где остается навсегда. Он постоянно контролируется работой иммунной системы. Но как только на организм воздействуют какие-либо неблагоприятные факторы, триггеры, раздражители, например перегревание, переохлаждение, сильный стресс, бактериальная вирусная инфекция, иммунной системе приходится тяжело. Вирус герпеса выходит из-под контроля и начинает периодически напоминать о себе характерными зудящими высыпаниями", - отметила специалист.
Дерматолог напомнила, что такие высыпания могут возникать не только на губах, но и на любых других участках тела.
"Если такие проявления герпеса беспокоят регулярно - более шести раз в год, нужно обратиться к врачу-инфекционисту. Доктор назначит соответствующее обследование, возможно, порекомендует терапию противогерпетическими препаратами на основе ацикловира и валацикловира. Продолжительность приема таких лекарств - минимум три месяца. Порою пациенты пьют их и 9, и 12 месяцев. Это важно, поскольку препараты позволят взять вирус герпеса под контроль. В этот период также важно внимательно следить за здоровьем", - посоветовалаСветлана Якубовская.
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