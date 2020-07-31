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Как сохранить огурцы свежими и хрустящими?
Только что сорванные огурцы - просто шедевр природы! К сожалению, в жаркую погоду они довольно быстро становятся подвявшими. Как сохранить зеленые овощи первозданно свежими и хрустящими без холодильника?
Говорят, это можно сделать при помощи бумажной салфетки, влажного полотенца, яичного белка и стакана с водой. Проверим!
Тестирование
Намоченное полотенце хорошенько отжимаем. Теперь укутываем в него подопытный огурец. Влажное одеяло не даст зеленому овощу высохнуть. Пакет ни в коем случае не завязываем! Огурец должен дышать!
Огурец можно хранить, как цветок. То есть поставить тем местом, где зеленый плод крепился к огуречной лозе, в воду. Ее не должно быть много - буквально 1-2 сантиметра.
Применим еще один народный совет -нужно завернуть огурец в бумажную салфетку и уже в таком виде отправить на хранение в пакет. И снова целлофан оставляем приоткрытым.
И самый экстравагантный способ хранения. Моем и высушиваем огурец. Слегка взбиваем свежий яичный белок. Теперь кисточкой наносим защитный слой на зеленый овощ со всех сторон. Огурец блестит словно лакированный, но будет ли он храниться в таком виде?
Прошло 5 дней.
Итоги и оценки
1. Как себя чувствует огурец во влажном полотенце? На вид - очень неплохо. Правда, запах от его одеяла исходит затхлый. Но на вкус этот факт никак не повлиял. Лайфхак работает!
2. Огурец из стакана с водой тоже выглядит свежим, не видно никаких признаков увядания. И на вкус он идеален – словно только что с грядки.
3. Бумажная обертка, к моему удивлению, тоже помогла огурцу остаться хрустящим. Хотя два предыдущих овоща сохранились чуть лучше.
4. Огурец в яичном белке блестит и кажется свежим. Он несложно отмывается от яичного белка. Но при дегустации выяснилось, что это народное средство хоть и действует, но показало худший результат на сегодня.
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