Как сохранить огурцы свежими и хрустящими?

Только что сорванные огурцы - просто шедевр природы! К сожалению, в жаркую погоду они довольно быстро становятся подвявшими. Как сохранить зеленые овощи первозданно свежими и хрустящими без холодильника?



Говорят, это можно сделать при помощи бумажной салфетки, влажного полотенца, яичного белка и стакана с водой. Проверим!





Тестирование

Намоченное полотенце хорошенько отжимаем. Теперь укутываем в него подопытный огурец. Влажное одеяло не даст зеленому овощу высохнуть. Пакет ни в коем случае не завязываем! Огурец должен дышать!

Огурец можно хранить, как цветок. То есть поставить тем местом, где зеленый плод крепился к огуречной лозе, в воду. Ее не должно быть много - буквально 1-2 сантиметра.

Применим еще один народный совет -нужно завернуть огурец в бумажную салфетку и уже в таком виде отправить на хранение в пакет. И снова целлофан оставляем приоткрытым.

И самый экстравагантный способ хранения. Моем и высушиваем огурец. Слегка взбиваем свежий яичный белок. Теперь кисточкой наносим защитный слой на зеленый овощ со всех сторон. Огурец блестит словно лакированный, но будет ли он храниться в таком виде?

Прошло 5 дней.

Итоги и оценки

1. Как себя чувствует огурец во влажном полотенце? На вид - очень неплохо. Правда, запах от его одеяла исходит затхлый. Но на вкус этот факт никак не повлиял. Лайфхак работает!

2. Огурец из стакана с водой тоже выглядит свежим, не видно никаких признаков увядания. И на вкус он идеален – словно только что с грядки.

3. Бумажная обертка, к моему удивлению, тоже помогла огурцу остаться хрустящим. Хотя два предыдущих овоща сохранились чуть лучше.