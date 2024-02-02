Как сохранить здоровье сердца после 40 лет - отвечает кардиолог

Всем известно, что сердце - один из главных органов в организме человека.От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависят общее состояние и продолжительность жизни человека.



Чаще всего люди только после 40 лет начинают задумываться о том, как сохранить здоровье сердца на долгие годы. В связи с этим российский кардиолог Анна Кореневичдаланесколько советов. Рекомендации врача публикует sb.by.



Никаких препаратов для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не существует, но здоровье после 40 лет можно поддерживать различными витаминами и минералами

"Какого-то универсального препаратадля сердца пока не изобрели. Но если у вас есть проблемы с холестерином, который может привести к развитию болезней сосудистой системы, я рекомендую принимать препараты, содержащие омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для сердечно-сосудистой системы, здоровья кожи, волос, костей, а также для организма в целом", - отметила врач.

При регулярном употреблении омега-3 снижается уровень триглицеридов и холестерина в крови, а артериальное давление приходит в норму. Рыбий жир благодаря своим противовоспалительным свойствам снижает риски развития инсульта и инфаркта.

Для того чтобы оставаться здоровым после 40 лет, нужно вести здоровый образ жизни. Большегуляйте на свежем воздухе, правильно питайтесь, не забывайте заниматься физическими нагрузками, они очень полезны для сердца. Помните, что нужно ходить в день минимум 10 тысяч шагов. Если ежедневно посвящать время пешим прогулкам, это может помочь снизить риск инсульта на 20 %, а если в процессе ходьбы ускорить темп, то риск будет ниже на 40 %.

