Как сохранить жизнь, если потерялись в лесу, и что делать при встрече с диким животным - советы МЧС

Как правильно себя вести, если потерялся в лесу, и что делать при встрече с диким животным рассказал начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси Максим Клочко, сообщает БЕЛТА.



Максим Клочко подчеркнул, что главное, направляясь в лесной массив, не забыть заряженный мобильный телефон, запас воды, еды, при необходимости лекарства. Кроме того, важно сообщить родственникам о своих планах, чтобы те в случае беды своевременно могли забить тревогу, если мобильник разрядился или не ловит сеть. Также рекомендуется надевать удобную, яркую непромокаемую одежду и обувь.



"Если вы все же потерялись, оставайтесь на месте. Нельзя паниковать, заходить вглубь. Позвоните по любому телефону: 102, 112 либо 101. Постарайтесь четко обозначить оператору проблему, место, где заходили в лес. Дальше сотрудники сделают все возможное, чтобы вас спасти", - рассказал Максим Клочко.





Любые звуки - мотор трактора, шум поезда, голоса - помогут выйти к людям. Если рядом есть река, рекомендуется двигаться вниз по течению. Как правило, она выводит к населенному пункту. "Необходимо громко кричать, обозначать себя, чтобы услышали и пришли на помощь", - отметил Максим Клочко.

Также он обратил внимание на ответственность взрослых за детей. На каникулах многие едут к дедушкам и бабушкам в деревню. Им нужно обязательно разъяснить правила безопасного поведения, запретить гулять по лесу в одиночку.



В последнее время участились случаи, когда люди встречают диких животных. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя убегать, поворачиваться спиной. "Уходите от зверя, двигаясь назад и постоянно держа его в поле зрения. Если вы видите, что животное нападает или как-то агрессивно себя ведет по отношению к вам, отвлеките его внимание, бросив сумку или иной предмет в сторону", - отметил Максим Клочко.



