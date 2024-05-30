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Как сохранить жизнь, если потерялись в лесу, и что делать при встрече с диким животным - советы МЧС
Как правильно себя вести, если потерялся в лесу, и что делать при встрече с диким животным рассказал начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси Максим Клочко, сообщает БЕЛТА.
Максим Клочко подчеркнул, что главное, направляясь в лесной массив, не забыть заряженный мобильный телефон, запас воды, еды, при необходимости лекарства. Кроме того, важно сообщить родственникам о своих планах, чтобы те в случае беды своевременно могли забить тревогу, если мобильник разрядился или не ловит сеть. Также рекомендуется надевать удобную, яркую непромокаемую одежду и обувь.
"Если вы все же потерялись, оставайтесь на месте. Нельзя паниковать, заходить вглубь. Позвоните по любому телефону: 102, 112 либо 101. Постарайтесь четко обозначить оператору проблему, место, где заходили в лес. Дальше сотрудники сделают все возможное, чтобы вас спасти", - рассказал Максим Клочко.
Любые звуки - мотор трактора, шум поезда, голоса - помогут выйти к людям. Если рядом есть река, рекомендуется двигаться вниз по течению. Как правило, она выводит к населенному пункту. "Необходимо громко кричать, обозначать себя, чтобы услышали и пришли на помощь", - отметил Максим Клочко.
Также он обратил внимание на ответственность взрослых за детей. На каникулах многие едут к дедушкам и бабушкам в деревню. Им нужно обязательно разъяснить правила безопасного поведения, запретить гулять по лесу в одиночку.
В последнее время участились случаи, когда люди встречают диких животных. В таких ситуациях ни в коем случае нельзя убегать, поворачиваться спиной. "Уходите от зверя, двигаясь назад и постоянно держа его в поле зрения. Если вы видите, что животное нападает или как-то агрессивно себя ведет по отношению к вам, отвлеките его внимание, бросив сумку или иной предмет в сторону", - отметил Максим Клочко.
Наиболее агрессивно при встречах с людьми ведет себя дикий кабан, воспринимая человека как угрозу себе или своему потомству. "Если вы заметили его вдалеке, не привлекайте внимание. Лучше всего займите высокую точку, например, залезьте на дерево. Тело дикого кабана устроено таким образом, что он не может поднять голову вверх. Он вас попросту не заметит и уйдет", - добавил Максим Клочко.
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