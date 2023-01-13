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Как сохранять голову чистой от влияния псевдонезависимых СМИ, расскажут эксперты в проекте "Клуб редакторов"

Транснациональная группа западных элит занята не просто обогащением, она занята контролем международной финансовой, политической, экономической системы с целью трансформации мира.

Такое мнение прозвучало в рамках программы "Клуб редакторов" на "Беларусь 1". Эксперты уверены, что именно уважение наших национальных интересов поможет отстоять интересы страны.

Мы должны понимать, что на самом деле национальная идентичность, которая делает нас нацией, народом, делает нас людьми, у которых есть своя историческая память и понимание, это все заставляет нас поступать исключительно из своих интересов. Как только мы об этом забудем, как только мы станем вот этими безликими, бесполыми, безъязыкими гражданами мира, космополитами, тогда у нас останется один интерес - деньги, которые не пахнут, которые заставляют нас метаться по всему миру.
Алексей Беляев, политолог

Как Джо Байден потерял фактическую власть, какие события происходят в США, почему важно сохранять голову чистой от псевдонезависимых СМИ и их влияния. Смотрите в проекте "Клуб редакторов" в субботу в 19:30.

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