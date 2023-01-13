Как сохранять голову чистой от влияния псевдонезависимых СМИ, расскажут эксперты в проекте "Клуб редакторов"

Мы должны понимать, что на самом деле национальная идентичность, которая делает нас нацией, народом, делает нас людьми, у которых есть своя историческая память и понимание, это все заставляет нас поступать исключительно из своих интересов. Как только мы об этом забудем, как только мы станем вот этими безликими, бесполыми, безъязыкими гражданами мира, космополитами, тогда у нас останется один интерес - деньги, которые не пахнут, которые заставляют нас метаться по всему миру.

Алексей Беляев, политолог