Многие белорусы прислушались к советам медиков и провели эти выходные в спокойной семейной обстановке. Мы понимаем: и встречи с друзьями, и совместные ужины с пожилыми родителями - все это обязательно вернется на круги своя. Но пока необходимо более ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью своих близких и окружающих. И тем самым не только обезопасить себя от вируса, но и дать инфекции настоящий народный отпор. Как сократить контакты и при этом не остаться без дела и привычной активности? О людях, для которых вирус не помеха, а лишь повод найти новый подход к своей реализации, расскажет Юлия Карпенко.





Иммунитет по-фермерски

Ему и отдала предпочтение семья Поборцевых. В деревню переехали три года назад.Ради этого и создали свое фермерское хозяйство. 13 коз, куры и три собаки - на мысли о вирусах попросту не остается времени. Свежее козье молоко на столе по расписанию: утром и вечером. Ежедневный надой около 15 литров. Коз кормят овсом два раза в день, столько же их доят. Как правило, основная кормежка происходит во время дойки и не занимает больше 5 минут.

Заниматься фитнесом самой, тренировать других и не выходить из дома. Для Карины Полторацкой - реальность. Спорт, признается, нужен как воздух, и даже вынужденная пауза, на которую маме в декрете пришлось поставить занятия в зале, не удержит на месте.Подстегивать свой иммунитет спортом, пускай и онлайн, вместе с Кариной также решили ее клиентки, некоторые из них на самоизоляции. Впрочем, бояться трудностей у спортсменов привычки нет.

Волонтеры шьют средства индивидуальной защиты для медиков

Взамен швеи со всей страны отдают в больницы более 100 комбинезонов ежедневно. Этому волонтерскому движению, начало которому положила Марина Колпакова, меньше месяца. Но оно объединило уже более 1 000 человек. Цель одна - шить средства индивидуальной защиты для врачей независимо от профессии и возраста.