Как "солдат удачи" вербуют в посольствах Украины в разных странах - в проекте "Катюшин расчет"

Украина - центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые - те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют "солдат удачи" в посольствах Украины в разных странах. Так, одного без пяти минут наемника задержали в Минске. Оказалось, направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла в нашей стране Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в Грузинский легион и помог попасть через Беларусь воевать в Незалежной. Чем занимается в нашей стране украинский посол и какие обстоятельства позволили украинскому Министерству иностранных дел предположить, что Беларусь - это призывной пункт для вербовки Украиной боевиков-наемников? Об этом в рубрике Екатерины Тихомировой.

"Солдаты удачи", "дикие гуси", наемники, интермальчики. Их деятельность и вербовка запрещена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1989 года. Но разве писан закон Украине? Как, впрочем, и другие конвенции и резолюции. Например, позволяет ли международное право вербовать наемников в посольствах? Или какие обстоятельства позволили украинскому МИД хоть на секунду предположить, что наша страна может стать хабом для отправки боевиков в Украину?

Итак, к истории невероятных приключений одного грузина на белорусской земле. 36-летний Георгий Зиракашвили задержан в Минске. Приехал в Беларусь, чтобы получить в посольстве Украины инструкции для вступления в ряды наемников. Отец двоих детей, муж двух жен. Работал в Польше таксистом. Вторая, гражданская, жена - украинка, с которой, собственно, жил в Польше. Выехал в Грузию, получил депортацию из ЕС за нарушение правил пребывания за просроченные документы. Недолго думая, решил повоевать в Грузинском легионе, куда, кстати, чуть ранее уже отправились его друзья. Обратился в посольство Украины в Грузии. А оттуда направили в Беларусь, Молдову или Польшу.





- Я находился в Грузии. Обратился в посольство Украины после того, как узнал, что я в Европу не зайду никак. Прилетел в Беларусь, чтобы перейти в Украину.

- С какой целью вы обратились в посольство Украины в Грузии?

- Чтобы перейти в Украину.

- Для чего?

- Чтобы воевать!

- Что вам там ответили?

- Они сказали: или из Беларуси, или из Молдовы, или из Варшавы можно перейти в Украину.

(Кадры оперативной записи перед самим задержанием, когда грузинский без пяти минут наемник полагал, что говорит с консульскими работниками Украины).

- Говорят, или из Молдовы, или из Беларуси, или из Польши. Сказал, иди в украинское посольство, и они помогут тебе.

- Хорошо. А есть опыт участия в боевых действиях?

- Я служил в авиации в 2005 году.





Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии. По распоряжению украинского Министерства иностранных дел был создан ресурс с инструкциями, как пройти вербовочный путь до украинского окопа.

Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского:

"Чтобы вступить в ряды интернационального легиона обороны Украины, необходимо обратиться в посольство Украины…"

"Затем необходимо пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом".

"При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути".

Собственно, к инструкциям на сайтах для наемников прилагаются и адреса с контактами посольств, которые "оказывают помощь". В Беларуси это вотчина украинского посла Игоря Кизима, куда и обратился задержанный грузин. Грузия границ с Украиной не имеет. Прямой путь лежит только через Россию. Поэтому, судя по всему, и рекомендовал украинский МИД в Грузии отправиться в нашу страну.

Беларусь сейчас - это наикратчайший путь, чтобы попасть в Украину. Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси

Время напомнить об одном ярком инциденте на границе с товарищем Кизимом. Собственно, яркость он приобретает именно сейчас. Помните, на границе остановили машину посла и попросили открыть багажник? Тогда дипломат очень громко вспоминал Венскую конвенцию, которую, кстати, наш пограничник не нарушил.





Мы начинаем дипломатическую войну. Венскую конвенцию знаете? Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси

В Венской конвенции о дипломатических сношениях на самом деле много пунктов. Но все ли статьи тщательно изучали дипломаты Украины? Или одну - самую удобную? Разве входит в функции дипломатической миссии вербовка наемников? Или в Беларусь приехало на оздоровление около 2 тысяч детей из Донбасса. Украина же считает эти территории своими, но временно оккупированными. Территории своими, а детей? Вопрос, конечно, риторический, ибо каждый пусть догадается сам, со сколькими ребятами встретился или хотя бы попытался встретиться господин украинский посол. Или из циничного, не поддающегося здравому рассуждению. Минские соглашения. Сегодня уже прозвучала масса заявлений, мол, Минские соглашения (для которых были созданы все условия с нашей стороны, чтобы дети из Донбасса, которых мы сегодня принимаем, имели право на мирное детство). Всмотритесь в их глаза. Но соглашение для Украины были лишь паузой для подготовки к войне и вооружению. Но не об этом. Оказывается, мы в Минске должны быть благодарны, впрочем, лучше услышать.

Это была инициатива президента Порошенко. Собственно, со всеми, которые согласились, давайте в Минске соберемся. Собственно говоря, эта трехсторонняя контактная группа открыла Минск миру. Давайте тоже говорить тогда, кто кому что сделал, какой подарок?! Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси

Цинично? Высокомерно? А вот еще что не поддается критике о мирном и добрососедском существовании или налаживании контактов. 29 декабря украинские СМИ растиражировали фрагмент занятного интервью с послом Украины Кизимом под заголовком "В Беларуси уверены, что ВСУ освободят их от режима Лукашенко - посол Украины". И далее цитата: "Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что белорусские добровольцы после завершения украинско-российской войны пойдут уничтожать режим Александра Лукашенко". Кстати, а имеет ли право дипломат на собственное мнение и рассуждение? Нет. Все, что он говорит, транслируется на территории страны пребывания как официальный голос его страны. То есть, если полагаться на украинские СМИ (подчеркну: украинские), посол прямо поддерживает свержение режима в стране своего пребывания?





Этот вопрос будет главный, который вы сейчас поставили, что белорусы не столько украинских войск боятся, сколько боятся своих белорусских подразделений, которые сейчас воюют на фронте вместе с Украиной. Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси

Белорусские подразделения - это наемники из "полка Калиновского" и иных аналогичного толка, которые не скрывают, что войну в Украине используют как полигон для приобретения боевого опыта и переноса войны в нашу страну.

На территории Украины, кстати, интермальчики разной национальности и "расфасованы" по легионам. Есть интернациональный легион, есть белорусские, есть Грузинский легион - тот самый, куда так рвался залетный гастролер из Тбилиси. Прибыв в Минск за консультацией в посольство Украины, он отправил сообщение главе легиона и вербовщику Ушанги или Мамуке Мамулашвили.

Георгий Зиракашвили, задержанный: "Вот Мамука есть, связываюсь я. Мамуку знаете? Он не отвечает. Он не отвечает, чтобы я спросил. Сейчас скажу. Если вы знаете. Мамука. Вот это Мамука. Я ему пытаюсь позвонить, не отвечает он, чтоб все конкретно узнать от него".

Легион, как и многие, оформился в мутной воде Майдана. А Мамука - охранник экс-президента Грузии Саакашвили. Грузинские наемники "прославились" пытками и убийствами российских военнопленных. В Сети были опубликованы фото и видео, на которых запечатлены их зверства по отношению к безоружным раненым.

Зиракашвили:"Мое состояние. У меня долги".

И никаких высоких идей и романтики войны, только деньги.

Я не боюсь за денежное вознаграждение. Называйте их боевиками, киллерами, наемниками - суть не меняется. Нам угрожает киевская власть и грузинские наемники, тот же батальон Мамулашвили. Они говорят: мы обязательно вернемся в Грузию и свергнем ее власть. Арно Хидирбегишвили, главный редактор и гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ"

Очень знакомая ситуация, не правда ли? С белорусскими боевиками-наемниками и с грузинскими. Украина вербует, а потом боевики угрожают вернуться и лить реки крови на улицах своих стран.