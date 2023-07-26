3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как Солигорск готовится к "Дожинкам"
Развитие Солигорска сегодня в фокусе выездного совещания с участием губернатора Минской области Александра Турчина. Город готовится к проведению областного фестиваля-ярмарки "Дожинки".
Инфраструктуру райцентра активно обновляют. Сейчас завершается реконструкция Дворца культуры, корпусов Центральной районной больницы. Вместе с тем идет и подготовка ко II Играм стран СНГ. Солигорск готов принять спортсменов и гостей форума.
Город требует значительного вложения средств. Сегодня уже более 50 млн вложено, и мы видим, что это еще не предел. Нужно уделить внимание состоянию улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту домов, автостанциям, объектам социальной сферы.
И сегодня председатель Миноблисполкома вместе со специалистами посетили теннисный манеж "Шахтер". Именно он примет соревнования по разным видам борьбы. Тут же организуют фан-зону, рядом откроют и новый спортивный объект для борцов и атлетов.
Руководство области сегодня посетило и стройку новой школы. Учебное заведение, рассчитанное на 930 учеников, возведут в новом микрорайоне Солигорска до сентября 2024 года.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее