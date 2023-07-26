Как Солигорск готовится к "Дожинкам"

Город требует значительного вложения средств. Сегодня уже более 50 млн вложено, и мы видим, что это еще не предел. Нужно уделить внимание состоянию улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту домов, автостанциям, объектам социальной сферы.

Александр Турчин