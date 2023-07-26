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Как Солигорск готовится к "Дожинкам"

Развитие Солигорска сегодня в фокусе выездного совещания с участием губернатора Минской области Александра Турчина. Город готовится к проведению областного фестиваля-ярмарки "Дожинки".

Инфраструктуру райцентра активно обновляют. Сейчас завершается реконструкция Дворца культуры, корпусов Центральной районной больницы. Вместе с тем идет и подготовка ко II Играм стран СНГ. Солигорск готов принять спортсменов и гостей форума.

Город требует значительного вложения средств. Сегодня уже более 50 млн вложено, и мы видим, что это еще не предел. Нужно уделить внимание состоянию улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту домов, автостанциям, объектам социальной сферы.
Александр Турчин

И сегодня председатель Миноблисполкома вместе со специалистами посетили теннисный манеж "Шахтер". Именно он примет соревнования по разным видам борьбы. Тут же организуют фан-зону, рядом откроют и новый спортивный объект для борцов и атлетов.

Руководство области сегодня посетило и стройку новой школы. Учебное заведение, рассчитанное на 930 учеников, возведут в новом микрорайоне Солигорска до сентября 2024 года.

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