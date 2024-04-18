Как сотрудники "Белсата" создавали подставные фирмы и обворовывали канал

На днях бульварная польская пресса вышла с заголовком: "Так тянули деньги" - канал TVP расследует происходящее в "Белсате". Об этом рассказывается в новой серии "Бел*атовский порок" проекта АТН "Изнанка".

Из публикации польского издания Fact: Новые власти TVP передали финансовые документы канала. Проверка показывает, что в 2021 и 2022 годах бюджет ТВ "Белсат" увеличился на 50%, и неизвестно, чем это увеличение было оправдано. Не было увеличения охвата зрителями или расширения предложения. Иными словами, на содержание "Белсата" (признан в Беларуси экстремистским формированием. - Прим. ред.) пришлось тратить в два раза больше, чем прежде. А вот аудитория не увеличилась, как, впрочем, и новых предложений редакция не формировала.

Зато оказалось, что один из сотрудников заказал у самого же себя видеоконтент. Михал Борона на "Белсате" выполнял функцию продакт-менеджера. Он отвечал за появление на канале того или иного контента. А еще у этого начальника с "Белсата" была своя фирмочка по производству видеоконтента.

Борона получал задание от директора канала Ромашевской, мол, надо создать такой-то проект. Борона упорно искал, кто же выполнит непосильную задачу. Видимо, в штате не находил и заключал контракт с компанией по производству видеопродуктов, где сам же и был хозяином! Он заказчик, он и исполнитель.

Фирма Бороны выставила "Белсату" счет на сумму 113 тысяч злотых (примерно 26 тыс. долларов). Это только с октября 2023-го и до конца года. Было ли это самоуправством сотрудника "Белсата" Бороны? Нет. Все это дружно подписывали и Ромашевская, и ее зам Диковицкий.





Еще одна счет-фактура на оказание Бороной услуг для белсатовского фестиваля "Бульба муви" фигурирует в издании Fact. Не отметили, правда, что учредитель этого "Бульба муви" тоже сотрудник редакции Януш Гаврилюк.

Это называется недобросовестное посредничество, когда для искусственного раздутия затрат находится третье лицо, прокладка между заказчиком и исполнителем. Здесь же для пущей эффективности и заказчиком, и исполнителями выступали одни и те же лица. Куда потом уходила сдача от сверхзатрат, думаем, пояснять не требуется.