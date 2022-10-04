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Как сотрудники Комитета госконтроля раскрывают серые схемы мошенников и борются с зарплатами в конвертах?
Неуплата налогов, серые схемы и ущерб экономике страны. Под пристальным вниманием Комитета госконтроля недобросовестные наниматели, которые выдают зарплаты в конвертах.
Преступная погоня за прибылью ни к чему хорошему не приведет, напоминают правоохранители.
Финансовая милиция успешно раскрывает мошеннические операции. Их инициаторов ждет уголовная ответственность. Немаловажную роль в раскрытии преступлений играет помощь граждан. Для этого существуют все необходимые ресурсы. Подробности у Николая Скинтияна.
Ущерб экономике - почти 800 тыс. рублей
Часть выручки в кассу, остальное в стол. Так работал в Гродно частный магазин по продаже электронных сигарет и кальянов. Правда, недолго. Серую схему раскрыли спустя 3 года. За это время от налогового учета ушло более 750 тысяч рублей. Зарплату в конвертах получали десятки работников. В их числе уже бывший продавец магазина.
Руководитель, когда принимал на работу, дал указание - если клиент расплачивается наличными, то по кассе это не пробивать. Чек не выдавать, откладывать. Где-то два-три раза в неделю приезжал за ними, забирал эти деньги с точки, где я торговал.
Неучтенная выручка шла на закупку товаров, а еще на серые зарплаты. Кончилась погоня за легкими деньгами закономерно - возбуждено уголовное дело.
Схема была организована фактическим руководителем фирмы, директором и главным бухгалтером. В разный период времени серую зарплату получали около 170 человек. Официально им выплачивалась минимальная ставка - около 300 рублей, остальную часть (от 500 до 1000 рублей) работники получали в конверте. В результате руководители коммерческой структуры уклонились от уплаты в бюджет подоходного налога и отчислений в Фонд социальной защиты населения.
Фиктивные ИП как способ снизить налогообложение
Порой в ход идут и более изощренные способы обойти закон. Как пример, частное предприятие по лесопереработке в Хойниках. Здесь почти 50 работников оформили как индивидуальных предпринимателей - все ради упрощенного налогообложения. В бизнесмены записали даже грузчиков и водителей.
Директор заключал с работниками гражданско-правовые договоры. Затем рассчитывался с так называемыми предпринимателями за оказанные услуги - так все выглядело на бумагах. На самом деле это и были их зарплаты в конвертах.
При этом бухучет фиктивных ИП без зазрения совести проводила сама фирма. Они числились в штате компании, работали на ее технике. Схему раскрыли жлобинские оперативники финансовой милиции. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей.
В результате применения противоправной схемы частное предприятие уклонилось от уплаты подоходного налога с доходов работников на сумму 438 тыс. рублей. В Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь не уплачено порядка 1 млн рублей. В отношении руководства и должностных лиц частного предприятия возбуждены уголовные дела.Онлайн-панель "Скажи нет зарплате в конверте" на сайте Комитета госконтроля
Снижение пенсионных выплат, социальная незащищенность работников, зависимость от воли нанимателя и многое другое. Проблема зарплат в конвертах серьезнее, чем кажется. Чтобы искоренить ее, госконтроль призывает граждан действовать сообща.
Одним из существенных подспорьев и инструментов в борьбе с зарплатами в конвертах стало создание в мае прошлого года на сайте КГК онлайн-панели обратной связи "Скажи нет зарплате в конверте". Посредством данной панели граждане анонимно могут сообщить о фактах серых выплат. Сообщения будут проверены и будут приняты соответствующие мерыЗа этот год на онлайн-панель поступило более 200 сообщений. Ни одно из них не оставили без внимания, в ряде случаев информация нашла свое подтверждение.
Фото: БелТА
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