Как сотрудники Комитета госконтроля раскрывают серые схемы мошенников и борются с зарплатами в конвертах?

В результате применения противоправной схемы частное предприятие уклонилось от уплаты подоходного налога с доходов работников на сумму 438 тыс. рублей. В Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь не уплачено порядка 1 млн рублей. В отношении руководства и должностных лиц частного предприятия возбуждены уголовные дела.

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