Как совмещать карьеру спортсменки с обязанностями мамы - Марина Литвинчук в программе "Скажинемолчи"

Настоящий пример несгибаемой силы воли. Она привыкла преодолевать все трудности ради достижения цели. Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках, стала гостьей программы "Скажинемолчи". Вскоре, уверена атлетка, как белорусские, так и российские гребцы вернутся на международную арену, и к этому нужно быть готовым. В частности, к Играм в Париже, до которых осталось почти два года. А заявить о себе на очередном форуме четырехлетия могут не только именитые гребцы - в команде подрастает достойный резерв, чему способствует поддержка государства.