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Как совместная работа помогает развивать регионы - в новой рубрике "Панорамы" "На месте"
И вот как раз конкретный пример эффективной работы на местах, когда в основе решения проблем индивидуальный подход и главное - желание сделать жизнь сельчан лучше.
Именно так проходят трудовые будни местных органов власти в Глубокском районе. С проблемой или просьбой можно обратиться напрямую - позвонить, прийти в приемную или даже изложить суть вопроса, встретив председателя сельсовета на улице или в магазине. Главное - диалог. Как совместная работа помогает развивать регионы - в новой рубрике "Панорамы" "На месте".
Рассказывает Марина Романовская.
Рабочий день только начался, а телефон Евгения Татуна не смолкает. Люди обращаются с разными просьбами: благоустройство, наведение порядка, ремонт дорог. Кто-то планирует расширять личное подсобное хозяйство, и с этим вопросом тоже к председателю сельсовета.
Летом обкос территорий, осенью вырубка старых деревьев, зимой очистка улиц от снега. Работы хватает круглый год. И во всем важен контроль, говорит председатель, поэтому засиживаться в кабинете не приходится.
Коробовский сельсовет - самый крупный в Глубокском районе. Он объединяет почти 40 населенных пунктов. И хозяйский подход нужен везде - и в больших, и в отдаленных деревнях.
И здесь большую помощь оказывают старейшины деревень - люди неравнодушные к проблемам односельчан. В таком тандеме решить вопросы удается быстрее.
Евгений Татун в должности более десяти лет, до этого работал в сельском хозяйстве. Местного председателя, а он в доме всегда желанный гость, знают и сторожилы, и приезжие. Особое внимание работе с одинокими людьми. В чем нуждается человек? Хватает ли запаса дров на зиму? Узнать ответы на эти вопросы председатель сельского исполкома предпочитает лично пообщавшись с человеком.
Территория Коробовской средней школы даже в середине осени привлекает яркими красками. Идеальный порядок и на участке, где выращивают овощи для школьной столовой. С просьбой помочь с техникой во время посевной и уборочной тоже обращаются к Евгению Татуну.
Отдельные просьбы решаются оперативно, некоторые требуют детального подхода и немалых финансовых вложений. Но главное, подчеркивает Евгений Татун, в работе с людьми важно быть человеком и слова, и дела.
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