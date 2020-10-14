И вот как раз конкретный пример эффективной работы на местах, когда в основе решения проблем индивидуальный подход и главное - желание сделать жизнь сельчан лучше.

Именно так проходят трудовые будни местных органов власти в Глубокском районе. С проблемой или просьбой можно обратиться напрямую - позвонить, прийти в приемную или даже изложить суть вопроса, встретив председателя сельсовета на улице или в магазине. Главное - диалог. Как совместная работа помогает развивать регионы - в новой рубрике "Панорамы" "На месте".

Рассказывает Марина Романовская.

Рабочий день только начался, а телефон Евгения Татуна не смолкает. Люди обращаются с разными просьбами: благоустройство, наведение порядка, ремонт дорог. Кто-то планирует расширять личное подсобное хозяйство, и с этим вопросом тоже к председателю сельсовета.







Летом обкос территорий, осенью вырубка старых деревьев, зимой очистка улиц от снега. Работы хватает круглый год. И во всем важен контроль, говорит председатель, поэтому засиживаться в кабинете не приходится.

Коробовский сельсовет - самый крупный в Глубокском районе. Он объединяет почти 40 населенных пунктов. И хозяйский подход нужен везде - и в больших, и в отдаленных деревнях.







И здесь большую помощь оказывают старейшины деревень - люди неравнодушные к проблемам односельчан. В таком тандеме решить вопросы удается быстрее.

Евгений Татун в должности более десяти лет, до этого работал в сельском хозяйстве. Местного председателя, а он в доме всегда желанный гость, знают и сторожилы, и приезжие. Особое внимание работе с одинокими людьми. В чем нуждается человек? Хватает ли запаса дров на зиму? Узнать ответы на эти вопросы председатель сельского исполкома предпочитает лично пообщавшись с человеком.

Территория Коробовской средней школы даже в середине осени привлекает яркими красками. Идеальный порядок и на участке, где выращивают овощи для школьной столовой. С просьбой помочь с техникой во время посевной и уборочной тоже обращаются к Евгению Татуну.





