Как создается легендарное пианино и какие белорусские музыкальные инструменты пользуются спросом?

Обновленное по форме и по наполнению - пожалуй, так сегодня звучит легендарное пианино "Беларусь"! Фортепиано этого музыкального бренда широко известно постсоветскому пространству. Теперь время знакомить и азиатский регион. На рынок КНР поставят первую пробную партию в 100 единиц.

О том, как создается легендарное пианино и какие еще белорусские музыкальные инструменты пользуются спросом, узнала Ольга Медведь.

"Беларусь" по нотам

Музыкальный пробег для лучшего звучания. Этот психоделический набор звуков - необходимая манипуляция, чтобы впоследствии великие композиторы не слышали фальши! То, за что обычно били по рукам, чтобы не расстраивать инструмент, в этом случае подгоняет все детали. К тому же основные пользователи клавишных "Беларусь" - наше музыкальное будущее. Прежде чем попасть в руки юных пианистов, фоно проходит тест на прочность. Для наших детей и новые достижения! Теперь на фабрике производят и отечественные рояли.

Наши рояли небольшого размера (160х180), они рассчитаны больше на обучающие, на репетиционные классы. Мастер берет инструмент и делает его от начала до конца, что, кстати, и является залогом хорошего качества. Потому что у нас еще каждый мастер ставит свое уникальное клеймо. На каждой клавише он ставит свою подпись, и любой человек может посмотреть, кто это. А т. к. мастера - профессионалы, их мир узок, и они все знают друг друга, то, естественно, никто не захочет уронить свое имя. Рената Мартынович, директор предприятия "Фабрика фортепиано"

"Фабрику фортепьяно" возродили по поручению главы государства в 2018 году. Задача: восстановить старое, создать новое, но свое! И вот с запуска производства и по 2021 год более 1700 пианино уже закупили и оснастили наши учреждения культуры и образования.

Не только общеобразовательные школы получают, но и, например, учреждение образования "Специализированный лицей Министерства внутренних дел РБ" или аналогичный "Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС РБ". Наши офицеры соответствующих органов будут не только умными, мужественными, но еще и культурно образованными. Рената Мартынович, директор предприятия "Фабрика фортепиано"

Штат фабрики камерный - всего 23 человека, но тут и трудовые династии, и те, кто работал на "пианинке".





Борисов… Некогда музыкальный центр шумевший на весь Союз! Легендарные пианино "Беларусь" собирали именно здесь, на фабрике, она была прибыльной и в лучшие времена выпускала до 2 000 инструментов в месяц.

Они расходились по всему СССР. Однако не пианино единым. До сих пор в коллекциях и первая белорусская модель бас-гитары, выпущенная также здесь, в Борисове, в 70-х, с лаконичным названием "БАС"! На ней играл даже Мулявин.

Комплектовали здесь и цимбалы - единственное производство в мире. Но фабрика союзного масштаба не выдержала конкуренции современных, мобильных цехов. Выпуск продукции здесь остановили в 2006-м. Но если клавишные собирают на разных континентах, то цимбалы, исконно наш национальный инструмент, мог просто исчезнуть. Не дали погибнуть струнным-ударным частные мастерские. Таких всего три!

Александр Протько на борисовской "пианинке" был единственным настройщиком и при этом музыкантом. Именно он в последние годы разрабатывал новую конструкцию цимбал в экспериментальной мастерской, но не успел до закрытия. Реализовать идею все же получилось в дуэте с Михаилом Вашкевичем в собственном производстве.

Модель чем не устраивала нас? А это было в принципе сплошной акустической ошибкой, т.е. в ней была зажата дека, отсутствовала нижняя дека. Мы убрали вот эти все ошибки, создали, по сути, пустотелый инструмент. У нас активная нижняя дека на сегодняшний день и свободная верхняя дека. Александр Протько, мастер по изготовлению цимбал

Сделать цимбалы белорусскими на 100 % не вышло, наши деревья не так звучат или имеют меньшую практичность. Наша душа в теле из высокогорных карпатских елей и кленов.

У нас конструкция исключительно оригинальная. Мы просто освоили не просто цимбалы "Прима", на котором идет все обучение, но и цимбалы "Альт". Кроме того, сделали еще один инструмент с более высоким диапазоном. И так у нас всего сейчас выпускается три инструмента, три вида - это цимбалы "Прима" стандартная, цимбалы "Прима" с увеличенным диапазоном и цимбалы "Альт". "Альт" делаем только мы! Михаил Вашкевич, мастер по изготовлению цимбал