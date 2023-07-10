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Как создавалась Октябрьская партизанская зона
Партизанский отряд "Красный Октябрь" был создан в первые дни войны, а назвали его в честь первого партизанского отряда времен гражданской. Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были представители партийного, комсомольского, советского и колхозного актива: они и стали его ядром. Командиром отряда "Красный Октябрь" назначили Тихона Пименовича Бумажкова, а его помощником - Федора Илларионовича Павловского.
Всего к началу августа партизанский отряд "Красный Октябрь", действуя совместно с подразделениями подполковника Курмышева, истребил свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, вывел из строя 20 вражеских танков, пустил под откос бронепоезд, уничтожил большое количество автомашин противника и захватил богатые трофеи.
Всего по архивным материалам только за июль 1941 года партизаны из "Красного Октября" совершили более 10 удачных боевых акций противников. В Национальном архиве Республики Беларусь хранятся документы по истории этого партизанского отряда. Кроме того, в фондах Национального архива хранятся личные дела на командиров партизанского отряда "Красный Октябрь" - это Павловский, Бумажков. Это наши известные партизаны, которые первыми в Советском Союзе были удостоены высокого звания Героя Советского Союза за партизанскую борьбу.
Через полтора месяца после организации отряда "Красный Октябрь" Бумажков, будучи отозванным на фронт, передал командование Павловскому. Он, резкий, волевой, и его бессменный комиссар, любимец партизан, "душа-человек" Маханько, посылали группы своих партизан в соседние районы, и там возникали новые отряды. Это отвечало страстной, стихийной тяге народа к борьбе.
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Этот отряд стал родоначальником 13 других партизанских отрядов, которые потом объединились в мощную легендарную 123-ю партизанскую бригаду имени 25-летия БССР.
В ноябре 1941 года в районе деревни Оржица Полтавской области Тихон Бумажков погиб в бою.
Борьба продолжала нарастать. К концу сентября партизанский отряд "Красный Октябрь" под командованием Павловского освободил от врага многие населенные пункты района и тем самым положил начало созданию Октябрьской партизанской зоны.
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