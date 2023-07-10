Как создавалась Октябрьская партизанская зона

Всего по архивным материалам только за июль 1941 года партизаны из "Красного Октября" совершили более 10 удачных боевых акций противников. В Национальном архиве Республики Беларусь хранятся документы по истории этого партизанского отряда. Кроме того, в фондах Национального архива хранятся личные дела на командиров партизанского отряда "Красный Октябрь" - это Павловский, Бумажков. Это наши известные партизаны, которые первыми в Советском Союзе были удостоены высокого звания Героя Советского Союза за партизанскую борьбу.

Святослав Куленок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси