Как создавалась знаменитая 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада - воспоминания почетных солдат

Служить в десанте считается престижным. А если ты еще и попал в 38-ку, то тебе точно улыбнулась удача. С первых дней службы до десантников доводят те азы, которые им пригодятся в будущем. И речь не только о боевой подготовке, хотя ей здесь и, правда, уделяется очень много времени. Один из столпов, на котором стоит бригада вот уже 43 года, это историческая память. Кто-то скажет - скучно. Да, это не выпрыгивать из самолета с парашютом за плечами, но и без нее никуда. Не сможет человек понять всю суть службы в 38-ке, не зная тот боевой путь, который пришлось пройти бригаде.

Свое начало День воздушно-десантных войск берет в 1930 году. Тогда на ученияхМосковского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах специальное подразделение. Поэтому принципы и законы подготовки брестских десантников заложены десятки лет назад их основателем Василием Филипповичем Маргеловым (или БАТей, как еще его по-отечески и сегодня называют десантники). Именно в период командования воздушно-десантными войсками Маргелова и была сформирована 38-я бригада.





1944 год - 12-я гвардейская воздушно-десантная дивизия входит в состав 9-й армии. А год спустя соединение реформировано в 105-ю стрелковую дивизию. В марте 1945-го соединение воевало в горах и лесах северо-востока австрийских Альп. Десантники освободили более 300 населенных пунктов, в том числе и столицу Австрии Вену, за что дивизия получила наименование Венская. Именно поэтому ее эмблему и сегодня украшает австрийский флаг. А за взятие городов Папа и Девечер 26 апреля 1945 года соединение было награждено орденом Красного Знамени.





Орден Красного Знамени (орден "Красное знамя") - один из высших орденов СССР. Первый советский орден. Был учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации.

После войны в июне 1946 года 105-я гвардейская стрелковая дивизия была переформирована по штатам воздушно-десантных войск и переименована в гвардейскую Венскую Краснознаменную дивизию. Она вошла в состав 38-го воздушно-десантного корпуса. По замыслу военного руководства СССР, 105-я дивизия, в отличие от других соединений ВДВ, должна была специализироваться на ведении боевых действий в горной и пустынной местности. Для этого в 1960 году дивизия была передислоцирована в Туркестанский военный округ, где и оставалась до конца 70-х.





Они прибыли сюда. Первое время личный состав набрали на месте, кроме старослужащих бакинцев. Остальных набрали по Беларуси. Было около 4.000 личного состава, была молодежь. Базой для размещения послужил городок в Южном. Александр Ильченко, почетный солдат 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

К лету 1979 года руководство Вооруженных Сил СССР принимает решение об увеличении числа десантно-штурмовых частей на западном направлении. И часть дивизии переезжает в Брест, где становится костяком новой 38-й бригады. Усиление по этому вектору предполагалось из-за ухудшения мировой обстановки и напряжения в противостоянии в холодной войне. Поводом для создания десантно-штурмовых формирований послужил и пересмотр тактических приемов в борьбе с противником в случае полномасштабной войны.

Бригада создавалась для выполнения боевых задач во взаимодействии с войсками фронта. Мы должны были десантироваться на важные объекты в тылу противника, переправы или еще какие-то определенные боевые задачи выполнить для того, чтобы облегчить выполнение задач фронту. Александр Ильченко, почетный солдат 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Ставка делалась на концепцию применения массированных десантов в ближнем тылу противника, способных дезорганизовать оборону. Техническую возможность для подобного десантирования предоставлял существенно увеличившийся к этому времени парк транспортных вертолетов в армейской авиации. 10 ноября 1979 года 105-я дивизия окончательно была реорганизована в 38-ю отдельную десантно-штурмовая бригаду. А всего через два года молодой бригаде предстояло пройти крещение в бою на крупных учениях.

Рассказывая про учения "Запад 81", Александр Ильченко вспоминает: "Мы выполняли эту задачу в Калининградской области. Мы десантировались на побережье, удерживали до того момента, пока не подошла морская пехота. Мы обнялись. Мы задачу выполнили. Участок побережья нами был уже подготовлен для десантирования морского десанта взаимодействием двух родов войск".

На маневрах именно бойцы 38-й бригады впервые применили способ беспарашютного десантирования.

По итогам учений "Запад 81" бригада была удостоена вымпела министра обороны СССР. С тех пор это стало традицией, которая соблюдается и сегодня. На всех маневрах и проверках гвардейцы из Бреста становятся одними из лучших. А потом был Афганистан, распад СССР и сложные 90-е, которые стали для военных настоящим испытанием. И речь не только о зарплате, которая тогда была в районе 60 долларов у офицеров. Сложная ситуация складывалась с вооружением, техникой и даже экипировкой.

Почетный солдат 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Иван Усс вспоминает, что был разброд и шатания. Очень много офицеров уходило в коммерческие структуры. Но ту клятву, которую офицеры давали перед знаменем бригады, все достойно держали. "Все держалось на энтузиазме офицеров, которые прошли какие-то горячие точки, которые познали вкус жизни, познали, что такое жизнь, как она ценится, как этот мир, в котором существовала страна, как этот мир сохранить", - говорит он.

В начале нулевых боевой дух военнослужащих 38-ки поднялся, но проблем с техникой и вооружением по-прежнему хватало.

Вооружения нового не было, вся старая техника. Новая пошла с 2005 года. Иван Усс, почетный солдат 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Про семью, говорит он, даже не думал, у него был батальон, которым надо было командовать, ребята, которых надо было воспитывать. "И в какой-то степени семья в этом плане была обделена. Я ухожу на службу - дети спят, прихожу со службы - уже спят. И заниматься некогда", - вспоминает он.

С годами материальная база бригады стала развиваться, а вместе с ней стал прирастать и самый главный потенциал - человеческий. Ведь как здесь говорят, каким бы ни было современным оружие и техника, без людей это всего лишь масса железа. Этот факт был в основе всегда. Остается и сегодня.





Командующий ССО ВС Беларуси Вадим Денисенко рассказывает, что основной упор на людей, которые пришли еще в 1979 году, еще в первом наборе из 105-й гвардейской стрелковой дивизии. "Это те, кто всегда рядом, кто готов прийти работать с солдатом, объяснять, учить, причем не жалея ни времени, ничего. Вот это важно! - считает он. - Самый главный потенциал - это люди".

Любая наступательная военная операция начинается с захвата плацдарма. Это азы военного дела. Далее участок зачищается и удерживается до подхода основных сил. Звучит просто, но на самом деле это сложнейшая задача для любого рода войск. Именно поэтому для таких спецопераций нужны лучшие. Со времен советской армии сложилась так, что этот функционал выполняли десантники. Авиацией они доставляются к местности, которую нужно захватить, и с помощью парашютов высаживаются по заданным координатам. Далее работа по специфике каждого бойца. Кто-то устанавливает связь и выстраивает линию обороны, кто-то зачищает местность, кто-то проводит разведку. Этот десант должен собрать в себе многих специалистов: от стрелков и радистов до разведчиков и артиллеристов.