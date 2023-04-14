Как создавался Верховный суд в независимой БССР

В 1919 году на геополитической карте появляется Белорусская Советская Социалистическая Республика.

Наряду с декретами о мире и земле один из шагов советской власти - Декларация о правах народов России. Документ дал возможность создания республики, сохраняющей национальАную культуру и традиции государственного строительства.

В 1923 году в БССР образован высший судебный орган с функциями кассационно-надзорной инстанции - Верховный Суд.

Становление шло непросто. Поначалу в состав входили только три человека, которые не работали в суде на постоянной основе, так как одновременно занимали другие должности в высших органах власти и управления. Постоянный кадровый состав был за пределом мечтаний. Этот недостаток не давал эффективно работать. И фактически Верховный Суд был лишен возмож­ности влиять на формирование судебной практики и осуществлять надзор за судами.

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Это были времена закладки фундамента белорусского судоустройства, говорит историк Александр Гайшун. Первым председателем Верховного суда стал нарком внутренних дел Прокоп Молокович, красный командир, прошедший жернова Первой мировой войны.

Он пользовался большим авторитетом у руководства республики, рассказывает эксперт. "Это человек, который всю свою жизнь отдал служению белорусскому народу, государству, - отметил он. - Человек огромной физической силы, высокий, с железной волей. Решения ему приходилось принимать иногда довольно жесткие, но вместе с тем это был человек, который любил людей.

В советское время фамилия Молокович упоминалась не часто. В 1937-м его репрессировали. Пересмотра дела добились как раз его бывшие коллеги. Стучались во все двери, включая чиновников из Москвы, восстанавливая честное имя своего товарища.

Уважение и любовь, по словам Александра Гайшуна, вызывал сам образ красного командира и организатора правоохранительной деятельности. Человек имел большое обаяние, мужественность, характер.

Совмещая должность наркома и председателя Верховного суда, он видел всю криминогенную ситуацию в республике. Объективность была основной его чертой. Он выступил с инициативой, что Верховный суд должен стать самостоятельной структурой для организации такой масштабной деятельности в БССР. Александр Гайшун, историк

Эту инициативу услышали наверху. И начало 30-х годов - это первый этап стремительного развития.