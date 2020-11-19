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Как создают мультфильмы на "Беларусьфильме"?
Уровень белорусских мультиков ежегодно отмечают наградами на престижных зарубежных конкурсах. Не так давно проходил фестиваль в Хиросиме. "Беларусьфильм" представил 9 работ, из которых отобрали две. Для сравнения: сама Япония отправила 220 мультиков - не взяли ни одного. Как белорусы оживляют персонажей, узнаете прямо сейчас.
Мультфильм "Тошка и его друзья" - это приключение главного героя, который родился возле Нарочи и отправился познавать мир. Сейчас создается 4-я серия. Над производством картины работает более 50 человек: режиссер, сценарист, художник-декоратор, мультипликатор, звукорежиссер и другие узкие специалисты.
Все мультики начинаются с идеи. Как правило, они появляются на основе сказок, притч, произведений, биографий. Затем пишется сценарий, режиссер продумывает особенности героев, делает эскизы и раскадровку.
После чего художники разрабатывают образы. Есть свои нюансы. К примеру, если герой добрый, то не может быть уродливым и в темной одежде. Естественно, внешний вид должен соответствовать статусу и времени, в котором герой живет.
Анимационный фильм очень сложный в исполнении. Каждый кадр прорисовывается вручную и сканируется в компьютер.
На завершающем этапе мультик озвучивают: добавляют шумы, актеры зачитывают диалоги. На создание 10-минутного анимационного фильма уходит примерно 10 месяцев работы. 4-я серия "Тошки и его друзей" будет готова в январе следующего года. Увидеть картину можно будет на белорусских каналах и в интернет-пространстве.
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