Как создаются фейки. Информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа

Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа. Как нам удалось выяснить, люди, уставшие после смены, просто шли с работы. По дороге к ним присоединилась непонятная толпа и представила все как забастовку.

Про мобильность и скоординированность протестной толпы говорить много не надо: мы это не раз наблюдали. Ради картинки сейчас можно к любому предприятию подъезжать в конце смены - и вот фейк готов. В телеграм-канале громкий заголовок: "Бастуют все!".



