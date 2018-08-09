Как спастись от зноя? "Освежающие" лайфхаки МЧС и Красного Креста

Столбики термометров сегодня поднялись до 32 с плюсом. Такая погода окрасила климатическую карту страны в оранжевый цвет. Как спастись от зноя? "Освежающие" лайфхаки сегодня рассказывали минчанам представители МЧС и Красного Креста. В самые жаркие часы волонтеры раздавали питьевую воду. Многие белорусы ищут место под солнцем у акваторий. Если думаете про отдых в лесу - не думайте. Во многих районах введен запрет на их посещение. Самый горячий сюжет у Александры Кавелич.

Пока столбик термометра днем уверенно приближается к 30, свой "прохладный" рецепт - как спастись от зноя - ищут жители разных городов Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за жары на ближайшие дни объявили по всей стране.

Летними лайфхаками сегодня делились с минчанами представители МЧС и Красного Креста. Волонтеры раздавали питьевую воду и напоминали, как избежать солнечных ударов.

Бутылка с питьевой водой и головной убор, пожалуй, самые главные аксессуары белорусов в такую погоду. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, также советуют выбирать одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Такой "освежающий" дресс-код будет актуален еще несколько дней. Жара начнет спадать только в начале следующей недели.

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам. В зной водители быстрее устают, снижается внимание и скорость реакции. А это значительно повышает риск ДТП.

Своеобразные "ожоги" под ярким солнцем получает и дорожное полотно. От высокой температуры асфальт буквально плавится, и под колесами авто образуются неровности. Чтобы предотвратить такой сценарий, магистрали принимают прохладный душ.

А здесь принимают минеральные ванны. Спрятаться от зноя у воды стремятся многие жители Минска. Купание на 11 столичных пляжах сейчас ограничено или запрещено, поэтому у городских бассейнов ажиотаж даже в будни. Отправиться на курорт в самом центре столицы решила и семья Исаевых.

А вот отдых в лесу пока придется отложить - из-за пожарной опасности посещение лесных массивов в 19 районах Беларуси запрещено. В зоне наибольшего риска - Могилевская, Гомельская и Минская области. Круглосуточно патрулируют и смолевичские леса.

Обнаружить возгорание помогает и пожарно-наблюдательная мачта. Видеокамера передает информацию в режиме онлайн. Радиус обзора - 25 километров.