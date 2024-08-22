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Как специалисты КГК следят за ветхими и пустующими строениями? Смотрите "На контроле Президента" после "Панорамы"

Чистые и ухоженные города и села - визитная карточка нашей страны. Только вот порой белорусские пейзажи портят ветхие и пустующие строения. Свою принципиальную позицию в этом вопросе не раз озвучивал Президент. Причем порядок на земле - это задача не только местных органов власти, но и самих хозяев строений. Нерадивых собственников призывают поторопиться, без внимания не останется ни одна бесхозная постройка. За процессом по сокращению такого жилья в стране следит и Госконтроль. Что выявляют специалисты комитета, покажем в совместном проекте Госконтроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".

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