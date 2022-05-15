Как спорт помогает замглаве Мингорисполкома оперативно решать вопросы и быть внимательным к деталям

В Беларуси заниматься здоровьем - уже тренд. Для этого есть все необходимое: строятся спортивные объекты, площадки для воркаута и занятий спортом в шаговой доступности, а на примере наших лучших атлетов пропагандируется внимательное отношение к своему здоровью и образу жизни. Все для того, чтобы белорусы с каждым днем становились лучше.

Наш герой Александр Дорохович занимает ответственную руководящую должность замглавы Мингорисполкома по такому непростому направлению, как ЖКХ. Его сфера требует постоянного оперативного решения вопроса и внимания к деталям. Помогает ему в этом спорт, к тому же Дорохович председатель Белорусской федерации лыжных гонок. Об этом сюжет Андрея Козлова для "Главного эфира".



Автомобиль подъезжает точно во время - эта спортивная скрупулезность характерна профессиональному спорту.



Капитальный ремонт - это такое неприятное событие для каждого гражданина. Порядка 200 домов ежегодно в городе Минске необходимо отремонтировать. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



Александр Дорохович, заместитель мэра и ответственный за такое непростое направление как ЖКХ, сразу погружается в дело, вот как лыжник на дистанции - там не до раскачки.



Он, кстати, и возглавляет лыжный спорт Беларуси.



Очень важно, чтобы наши жители чувствовали заботу. Это делается под контролем, делается для них и ради них. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



Впереди осмотр одного из жилых домов Минска, в котором начинается капитальный ремонт.



Детали из виду не упускает - это уже характерно биатлонисту. Далее дома в совершенно других районах. Это мы переместились с Багратиона на Садовую. Там и впереди еще масса работы.



Когда ты принимаешь быстрое управленческое решение - это очень важно. Порой не вовремя принятое управленческое решение хуже, нежели принятое неправильное управленческое решение. Поэтому каждая бумага отрабатывается день в день. Ухожу домой только тогда, когда последняя бумага исчезает со стола. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



Вот это рабочий кабинет Александра Дороховича с видом на площадь Независимости с такими разными и характерными деталями. На самом деле нам очень повезло застать его в офисном режиме, ведь фактически вся работа на местах. На стене карта Минска - вскоре рейд вместе с ГАИ по проезжим частям нашей столицы.



Во те принятые решения, которые потом будут работать для наших жителей. Важно, чтобы они приносили пользу, ни в коем случае не давали какой-то отрицательный эффект. Задача, чтобы вся территория города Минска была охвачена нужным вниманием. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



Александр Дорохович с детства в спорте, в лыжном, прежде всего. Хотя велопробег в канун Дня Великой Победы - это тоже о нем.



Детское лыжное увлечение развивал всегда, и, например, сам следил за тем, как создаются исконно белорусские лыжероллеры. Это прямо личная гордость.



Выпустило его наше белорусское предприятие. Здесь столичное минское коммунальное предприятие. Эти лыжероллеры, наше белорусское изделие, оно не хуже импортного. Про эти лыжероллеры можно сказать, что они лучше импортных. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок







День расписан по минутам. Вот пятничная планерка в 8:00 для всех районов столицы. Вы вот оглядитесь вокруг, когда шагаете по городу, - все дополняет одну общую логистическую цепочку. Власти стремятся, чтобы город работал как один механизм - такой организм идеального спортсмена.

Наша задача, чтобы каждый клочок территории нашей любимой столицы был ухожен. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



Параллельно в эти дни встречи различного характера. Вот с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и проекты планов на самое ближайшее будущее. Российские лыжники, напомню, лучшие в мире.



Вот мастер-класс блестящего Легкова, олимпийского чемпиона, с которым уже после есть возможность провести полноценную тренировку.



Именно из-за этого я иду заниматься спортом, потому что очень много нужно переварить в голове, очень много принять непростых решений. Когда это все накапливается, достаточно тяжело. Когда ты приходишь сюда, на лыжероллерную трассу, и проезжаешь этих 30 либо 35 километров, ты получаешь такой хороший разряд. Я многие моменты, многие вопросы именно здесь, на трассе, прокручиваю в голове. Во-первых, очищается все, что было тяжелое, все это уходит, и ты получаешь импульс, который тебе позволяет на следующее утро быть таким энергичным, решительным и предлагать какие-то новые идеи. Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок



В завершении - рецепт бодрости от Дороховича.



Уважаемые минчане, уважаемые наши жители страны!Я всех вас приглашаю заниматься и спортом, и физкультурой, и активным образом жизни. Поверьте, это помогает во всем. Вставайте на лыжи, садитесь на велосипед, выходите на беговые дорожки, ходите, будьте активными, будьте на позитиве и все будет здорово! Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Белорусской федерации лыжных гонок

