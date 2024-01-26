Как справиться с тревогой и стрессом - советы врача

Чувство тревоги хотя бы раз в жизни ощущал каждый человек. Это естественная реакция человека, когда ситуация выходит из-под его контроля. Вситуациях неопределенности тревога, как правило, усиливается. Она мешает полноценно жить иполучать положительные эмоции. Доктор Ольга Лисенковарассказала, как самостоятельно справиться с тревогой. Советы врача публикует sb.by.



Cовременный мир так устроен, что часто заставляет людей испытывать сильный стресс. "Многие сталкиваются с проблемами на работе, дома, которые заставляют их нервничать, переживать. Есть и такие люди, которые испытывают стресс из-за событий в мире, которые транслируются отовсюду. Тревога сильно выматывает, истощает нервную систему,никакой пользы не приносит. Поэтому с ней следует бороться, чтобы улучшить свое эмоциональное и психическое состояние", - отметила Лисенкова.





Простой способ, который поможет снизить тревогу

Возьмите бумагу и ручку. Напишите на листке все, что вас беспокоит, пугает, тревожит, о чем вы переживаете. Затем попробуйте мысленно представить, что эти события, которые вы записали, уже произошли. После чего составьте на листочке возможный план действий, что следует делать, когда ваши страхи воплотились в реальность. Например, напишите, к кому обратиться за помощью, где возьмете средства для решения вопроса, перечислите фамилии и телефоны людей, способных вас поддержать.



Письменное планирование позволяет прекратить так называемую умственную жвачку. Такое упражнение возвращает в позицию взрослого человека, готового решать проблемы по мере их поступления.

Также врач отметила, что физическая активность тоже хорошо помогает при тревоге. "Она позволяет переключиться с умственной деятельности, то есть расслабить свой мозг. Физическая нагрузка помогает снижать стресс и уровень тревоги. Также организму очень нужен правильный сон. Он дает мозгу отдых. Так восполняются запасы энергии, восстанавливается гормональный фон, укрепляется иммунитет", - подчеркнула Ольга Лисенкова.