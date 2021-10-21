Как справляются с четвертой волной коронавируса в регионах, рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома А. Старовойтов

Независимость Беларуси для многих является костью в горле, и коронавирусная истерия, которая возникает на сегодня не у нас внутри, а из-за рубежа, является поводом, чтобы подорвать Беларусь изнутри. Начнем болеть - тут же уменьшается количество людей, которые находятся на рабочих местах. Соответственно, отсюда уменьшается количество продукции. Какие затраты идут на то, чтобы помочь здравоохранению, в том числе и из выступления главы государства - они огромные. Но государство тратит эти средства для того, чтобы спасти своих жителей. И нам ни в коем случае нельзя поддаваться на посторонние призывы, чтобы не нарушить стабильность в стране и для того, чтобы под маркой болезни получить те результаты, которые позволят развалить внутреннюю структуру страны.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома