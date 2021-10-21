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Как справляются с четвертой волной коронавируса в регионах, рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома А. Старовойтов
О том, как справляются с четвертой волной коронавируса в регионах, мы поговорили с начальником главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александром Старовойтовым. Он тоже был участником недавнего профильного совещания у Президента. О работе региональных штабов и вакцинации в области - прямо сейчас.
Ресурсный потенциал могилевского региона
К очередному подъему уровня заболеваемости в Беларуси готовились. Каков ресурсный потенциал могилевского региона? Насколько оснащены всем необходимым больницы?
Медицина, как и все экстренные службы, должна находиться в постоянной готовности. И очередная волна не явилась для нас какой-либо неожиданностью. К ней мы готовимся постоянно. Сегодня у нас практически 10 600 коек, которые располагаются на территории учреждений здравоохранения Могилевской области. Более 2 300 точек кислорода, более 270 аппаратов ИВЛ. Достаточное количество врачей, медицинских сестер, которые могут обеспечить оказание медпомощи в любых условиях. Будь-то пандемия, стихийное бедствие, будь-то обычное течение жизни.
Глава государства сказал, что эта и следующая недели дадут нам результат. Что имелось в виду? Это новая стратегия? Расскажите подробнее.
Пришел новый штамп вируса "Дельта", который имеет более короткий период течения и имеет больше форм, которые зависят от кислорода. Последние несколько недель у нас был резкий подъем заболеваемости. На этой и следующей неделе мы ожидаем стабилизацию процесса с последующим ее снижением.
Как проходит вакцинация? Этой теме было уделено большое внимание на совещании. На ваш взгляд, насколько это действенная мера в недопущении распространения коронавируса?
В эту волну мы имеем такой инструмент как вакцина. Он во многом помогает провести специфическую профилактику заболевания. Посмотрев на тех пациентов, которые находятся в учреждениях здравоохранения области, посчитав количество (сколько у нас вакцинированных лечится в больницах и сколько невакцинированных), могу сказать, что вакцинированных у нас не более 1,5 %. Из тех пациентов, которые лежат в реанимации, нет ни одного вакцинированного. Т.е. вакцина сегодня является инструментом, который позволяет, может быть не в полной мере избежать заболевания, но позволяет провести в легкой форме.
Работа региональных штабов по реагированию на ситуацию с COVID-19
Еще одно важное поручение - активизировать работу региональных штабов. Расскажите, в чем заключается работа штаба?
Штаб - это коллективный орган, который координирует усилия всех сил, направленных на борьбу с коронавирусом. Это не только лечение, это и профилактика, это и отслеживание контактов первого уровня, это и определение сил и средств, которые необходимы для того, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Надо транспорт на контакт-группы - пожалуйста. Предприятия области по решению штаба выделяют машины и водителей. Необходимо перестроить предприятие на производство средств защиты - и штаб дает команду на перепрофилирование данных предприятий. Распределение сил и средств медицины - это наша прерогатива. Мы тоже входим в этот штаб.
Информационный шум вокруг пандемии
Президент поднимал еще один вопрос на совещании. Вокруг ситуации с коронавирусом создается информационный шум противниками белорусского государства. Причем делают это не внутри страны, а извне. Дабы очередной раз попытаться вывести людей на улицу. Как на ваш взгляд, на это нужно реагировать?
Независимость Беларуси для многих является костью в горле, и коронавирусная истерия, которая возникает на сегодня не у нас внутри, а из-за рубежа, является поводом, чтобы подорвать Беларусь изнутри. Начнем болеть - тут же уменьшается количество людей, которые находятся на рабочих местах. Соответственно, отсюда уменьшается количество продукции. Какие затраты идут на то, чтобы помочь здравоохранению, в том числе и из выступления главы государства - они огромные. Но государство тратит эти средства для того, чтобы спасти своих жителей. И нам ни в коем случае нельзя поддаваться на посторонние призывы, чтобы не нарушить стабильность в стране и для того, чтобы под маркой болезни получить те результаты, которые позволят развалить внутреннюю структуру страны.
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