3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как Twitter превращали в филиал ФБР, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"
Политическая цензура в нарушение Конституции. Как США создают свое министерство правды? О чем запрещено писать в соцсетях и кто модерирует свободу слова в Америке? Блокировка аккаунтов и работа по заказу Белого дома.
Как Twitter превращали в филиал ФБР? Кто давал указания по зачистке контента и сколько стоит молчание демократии? Фамилии и конкретные факты в "Понятной политике". Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов