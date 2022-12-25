Как Twitter превращали в филиал ФБР, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Политическая цензура в нарушение Конституции. Как США создают свое министерство правды? О чем запрещено писать в соцсетях и кто модерирует свободу слова в Америке? Блокировка аккаунтов и работа по заказу Белого дома.



Как Twitter превращали в филиал ФБР? Кто давал указания по зачистке контента и сколько стоит молчание демократии? Фамилии и конкретные факты в "Понятной политике". Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы".

