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Как Twitter превращали в филиал ФБР, расскажем в новом выпуске "Понятной политики"

Политическая цензура в нарушение Конституции. Как США создают свое министерство правды? О чем запрещено писать в соцсетях и кто модерирует свободу слова в Америке? Блокировка аккаунтов и работа по заказу Белого дома.

Как Twitter превращали в филиал ФБР? Кто давал указания по зачистке контента и сколько стоит молчание демократии? Фамилии и конкретные факты в "Понятной политике". Смотрите сегодня в нашем эфире после "Панорамы".

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