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Как стартовал День Победы в Витебске
Победные марши сегодня звучат во всех регионах нашей страны. Торжественные мероприятия проходят в областных центрах. Люди несут цветы к небольшим мемориалам в агрогородках и райцентрах.
Память - это то, что нас объединяет.
В Витебске главные мероприятия - на площади Победы. Подробности у Марины Романовской.
Витебск поздравляет всех белорусов с Великим праздником Победы. Главная площадь города сегодня утопает в цветах. Поток людей к Вечному огню не прекращается.
В годы Великой Отечественной Витебск был полностью разрушен. На момент освобождения здесь оставалось всего 118 жителей. Разве такое можно стереть из памяти?
Портреты тех, кто боролся за мир, в руках наследников Победы. В праздничном шествии - тысячи участников. Колонна прошагала по центральной улице Витебска к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.
Сегодня песни победы в исполнении лучших коллективов городана главной площади Витебска будут звучать весь день. Музыкальную программу подготовили и духовые оркестры.
Работают аттракционы, выставки под открытым небом, для самых маленьких - интерактивные площадки. Красивым завершением празднования Дня Победы станет праздничный салют.
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