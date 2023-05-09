Как стартовал День Победы в Витебске

Победные марши сегодня звучат во всех регионах нашей страны. Торжественные мероприятия проходят в областных центрах. Люди несут цветы к небольшим мемориалам в агрогородках и райцентрах.

Память - это то, что нас объединяет.

В Витебске главные мероприятия - на площади Победы. Подробности у Марины Романовской.

Витебск поздравляет всех белорусов с Великим праздником Победы. Главная площадь города сегодня утопает в цветах. Поток людей к Вечному огню не прекращается.

В годы Великой Отечественной Витебск был полностью разрушен. На момент освобождения здесь оставалось всего 118 жителей. Разве такое можно стереть из памяти?

Портреты тех, кто боролся за мир, в руках наследников Победы. В праздничном шествии - тысячи участников. Колонна прошагала по центральной улице Витебска к мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.

Сегодня песни победы в исполнении лучших коллективов городана главной площади Витебска будут звучать весь день. Музыкальную программу подготовили и духовые оркестры.